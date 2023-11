Pokémon: espansione DLC per Scarlatto e Violetto

La coppia vincente Pokémon Scarlatto e Violetto, ultimi titoli sulla saga delle magiche Poké-creature, ha finalmente a disposizione un nuovo aggiornamento. Non contenta del già inespugnabile successo del franchising, infatti, Nintendo ha voluto fare ancora di più. Eccola così tirar fuori un nuovo regalo per i fan dell’ormai contagioso RPG. Il primo DLC del gioco Il tesoro dell’Area Zero, disponibile da neanche due mesi, avrà una seconda espansione. Il lancio è previsto per il 14 dicembre 2023, acquistabile momentaneamente in disparte dalla prima solo su Switch.

La maschera turchese

Per chi non lo sapesse, questo è il titolo della prima, e fin ora unica, parte dei contenuti scaricabili per Scarlatto e Violetto. Il giocatore si ritrova immerso a Kitakami, un territorio sormontato da montagne abitato da popoli rustici, che vivono di usanze e storie tradizionali. Proprio per questa ragione venerano e temono Pokémon leggendari, tra cui il raro Ogerpon, pronto per essere catturato.. da chi ovviamente ne sarà degno.

Il disco indaco

Nella seconda parte del DLC, dalla consuetudine dei costumi popolari si passa in un mondo opposto, fatto di rinnovamenti e originalità. Il protagonista avrà a che fare con una scuola Pokémon molto particolare, specializzata in di battaglia. Si tratta della Blueberry Academy, un’istituzione completamente nuova che, strano ma vero, domina localmente gran parte dei fondali marini. Se ne La maschera turchese fiorivano ovunque abiti tradizionali, adesso il giocatore si veste di nuovi colori. Divise variopinte e splendenti, come lo sono i nuovi Pokémon disponibili alla cattura: Zebstrika, Metagross, Espur. Per non parlare anche qui della mascotte leggendaria: il luminescente Terapagos. La durata di gioco prevista per il completamento va di pari passo con la prima espansione. Siamo su circa 6/7 ore per la storia principale, oltre 10 aggiuntive per svolgere tutte le missioni. Avete già l’acquolina in bocca? Presto potremo saziare la nostra bramosa fame di Pokémon.