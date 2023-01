Razzie awards 2023: ecco tutte le nomination

Belli gli Oscar, ma non diteci che solo noi eravamo curiosissimi delle nomination per i Razzie Awards 2023.

I Golden Raspberry Awards, o più comunemente chiamati Razzie Awards, sono dei premi che si tengono a Los Angeles ogni anno che assegnano a diverse categorie del cinema la nomina dei peggiori film dell’anno. Oramai i Razzie Awards non sono più una novità visto che quella del 2023 sarà la loro 43esima edizione.

Come da tradizione, le tanto attese nomination vengono annunciate soltanto poche ore prime quelle degli Oscar. Vediamo insieme quali sorprese i Razzie Awards ci hanno riservato quest’anno.

Razzie Award 2023: ecco chi troviamo

Quest’anno tocca a Blonde dominare le nomination, infatti il film di Andrew Dominik ha ottenuto niente poco di meno che 8 candidature. Colpo di scena è l’assenza di Ana De Armas come peggiore attrice, molto probabilmente perché i membri della Golden Raspberry Award Foundation hanno apprezzato il suo lavoro dietro all’interpretazione di Marylin Monroe molto più di quel che è stato per il film.

Inoltre tra gli altri titoli ad aggiudicarsi il premio del peggior film troviamo Pinocchio, l’ultimo film live action creato da Robert Zemeckis e Good Mourning, una commedia che vede come protagonista il noto cantante Machine Gun Kelly, il quale ha ricevuto ben 7 nomination e, infine, troviamo The King’s Daughter e l’immancabile Morbius, che ha ottenuto ben 5 nomination complessive, tra cui quella del peggior attore.

Un’altra nomination che nessuno si sarebbe mai aspettata è quella di Tom Hanks, il quale ne ha ricevute due: una come peggior attore in Pinocchio e un’altra come attore non protagonista in Elvis,

Tra le candidate come peggior attrice troviamo Ryan Kiera Armstrong per il film Firestarter.

Una novità di quest’anno invece è il ritiro dalle scene di Bruce Willis infatti, dopo che l’attore annunciò il suo ritiro a causa dell’afasia, venne cancellato il premio speciale che prende il nome di “peggiore interpretazione di Bruce Willis” durante lo scorso anno, l’attore Bruce Willis è apparso solamente in 11 film.

Tutte le nomination per i Razzie Awards 2023

Peggior Film:

Blonde

Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

Peggior Attore

Colson Baker (Machine Gun Kelly) in Good Mourning

Pete Davidson in Marmaduke

Tom Hanks in Pinocchio/Elvis

Jared Leto in Morbius

Sylvester Stallone in Samaritan

Peggior Attrice

Ryan Kiera Armstrong in Firestarter

Bryce Dallas Howard in Jurassic Park

Diane Keaton in Mack & Rita

Kaya Scodelario in The King’s Daughter

Alicia Silvestone in The Requin