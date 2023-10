PlayStation: Sony brevetta un nuovo DualSense

Sin dal suo debutto nel mercato videoludico la PlayStation 5 ha conquistato i giocatori di tutto il mondo. Primo fra tutti i meriti è proprio il DualSense, distintosi per tecnologie quali feedback aptico e adattività dei grilletti. Sony non sembrerebbe però accontentarsi di questo gioiello della tecnologia, lanciandosi in progetti tesi a migliorare l’esperienza dei giocatori.

Sembrerebbe infatti emersa negli ultimi giorni una nuova richiesta di brevetto da parte di Sony Playstation per un nuovo prototipo di DualSense. Stando a quanto riportato, il nuovo controller di PlayStation sarebbe in grado di caricare e connettere al suo interno gli auricolari.

PlayStation 5: gestione delle periferiche più intelligente

Urge però una doverosa premessa. Quanto appena descritto altri non è che una richiesta di brevetto, trasmessa ad aprile 2022 e pubblicata lo scorso 12 ottobre. Non abbiamo alcun tipo di conferma sulla realizzazione del progetto, che quindi potrebbe anche non realizzarsi in futuro.

Il progetto avrebbe il nome “Integrated Headset Controller Storage and Connection“. Secondo quanto riportato al suo interno, Sony starebbe realizzando un nuovo DualSense per PlayStation 5 con un apposito scomparto per le periferiche situato al livello del touchpad. L’obiettivo dell’azienda sarebbe quello di semplificare la vita dei giocatori, sempre alle prese con un numero maggiore di periferiche input/output. In questo modo, invece, gli auricolari sarebbero sempre alla portata dei giocatori, i quali avrebbero modo di depositarli e ricaricarli assieme al controller.

Vedremo mai questo nuovo Dualsense per PlayStation 5?

Come già ricordato, il deposito di un brevetto non garantisce in alcun modo la realizzazione del progetto riportato. Grandi case di sviluppo come quella di Sony sono solite depositare il maggior numero di idee, senza magari realizzarle.

Inoltre, seppur questo progetto venisse alla luce, c’è da tener presente alcuni problemi che potrebbero sorgere. Tanto per iniziare, l’inserimento di uno slot per gli auricolari andrebbe ad appesantire ulteriormente il controller PlayStation, già particolarmente denso. Per ovviare a questo problema però, potrebbero essere rimosse dal Dualsense alcune funzionalità, come appunto il touchpad.

Se questo non dovesse essere abbastanza, l’inserimento di un tale slot potrebbe anche portare problemi di batteria. Allo stato attuale, infatti, il controller non spiccherebbe per la durata della sua batteria. Questa longevità potrebbe risentire di ulteriori riduzioni, dovendo caricare anche gli auricolari.