Wo long fallen dynasty: come installare la demo

A pochissimi giorni dal suo debutto, la demo di Wo Long Fallen Dynasty, il nuovo souls-like del Team Ninja, creatori della serie reboot di Ninja Gaiden e della serie Nioh, è disponibile per il download. Se l’attesa sta cominciando a farsi sempre più snervante, di seguito vi elenchiamo tutte le indicazioni per scaricare e installare la demo della nuova IP della software house giapponese.

La prova gratuita di Wo Long Fallen Dynasty non si allontana da quella che vedremo nel prodotto finale ed include la prima parte del gioco, ossia i primi due capitoli, e l’editor del personaggio. Successivamente al completamento della demo potrete trasferire tutti i progressi al momento dell’acquisto del gioco, così da ripartire da dove vi eravate interrotti.

La demo è disponibile presso gli store di tutte le piattaforme a tempo limitato, difatti potrà essere scaricata solo fino al 27 marzo 2023 alle ore 09:00 del fuso orario italiano. Inoltre il gioco non gode del pieno supporto alla funzionalità cross save, dunque i salvataggi della prova gratuita su Steam non potranno essere trasferiti altrove e sulle console Sony sarà possibile effettuare il trasferimento solo fra PS5 e PS4. Mentre per quanto riguarda i possessori delle console di casa Microsoft, la presenza del titolo sul Microsoft Store può essere sfruttata per trasferire i passaggi da PC a console Xbox.

Infine coloro che porteranno a termine la demo avranno accesso ad un contenuto esclusivo disponibile nella versione finale, l’Elmo Dragone Acquattato, ossia un casco 5 stelle.