Avatar: Frontiers of Pandora non avrà il doppiaggio in italiano

Avatar: Frontiers of Pandora non sarà doppiato in italiano, la conferma arriva direttamente dallo store di Ubisoft.

Sin dal suo annuncio Avatar: Frontiers of Pandora ha stuzzicato la curiosità dei videogiocatori di tutto il mondo, attraverso la possibilità di mettere piede in uno dei mondi più affascinanti trasposti a schermo, ovvero Pandora. Il progetto cinematografico partorito dalla mente visionaria di James Cameron è entrato a far parte dell’immaginario collettivo, collezionando cifre d’incassi da capogiro.

Dopo aver lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema, Avatar ha l’intenzione ferrea di lasciare un segno anche nel mondo dei videogiochi. Durante la conferenza di Ubisoft, denominata Ubisoft Forward, è stato mostrato il gameplay trailer del nuovo titolo dell’azienda multinazionale francese, la quale si porta appresso notevoli speranze e aspettative.

Avatar: Frontiers of Pandora, ci risiamo

Nonostante le ottime premesse mostrate durante la conferenza sopracitata, nella giornata di ieri per noi abitanti del Bel Paese è arrivata una notizia alquanto negativa. Dall’Ubisoft Store arriva la conferma che Avatar: Frontiers of Pandora non sarà doppiato in italiano, sebbene siano presenti testi e interfaccia di gioco nella nostra lingua.

Tale scelta è sempre più diffusa all’interno del mercato videoludico odierno, una notizia che farà storcere il naso a molti ma che allo stesso tempo non sorprenderà chi è familiare a questo mondo. Avatar: Frontiers of Pandora non è l’unico titolo condizionato da cotale decisione, anche Alan Wake 2 e Starfield non saranno doppiati nella nostra lingua.

Questa notizia non può che gettare dell’aspro malcontento tra le fila del pubblico nostrano, specialmente se pensiamo che Avatar: Frontiers of Pandora sarà doppiato invece in inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese.

Vi ricordiamo che il gioco ispirato all’immaginario della saga cinematografica sarà disponibile a partire dal 7 dicembre per PS5, Xbox Series X/S e PC. Al momento non ci resta che attendere, con la speranza che renda giustizia ad uno dei mondi più affascinanti mostratici attraverso il grande schermo.