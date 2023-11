Espansione disponibile anche per Dead Island 2

A pochi mesi dall’uscita, avvenuta il 21 aprile 2023, la Deep Silver annuncia Haus, prima espansione del suo Dead Island 2. Nuovi orrori e massacri aggiunti a quelli già esistenti nel recente horror action RPG. Eccessi che raggiungono le vette di nuovi apici. Azioni colorate di umorismo e dinamicità, in un mondo dove il sangue si spreca. L’aggiornamento sarà disponibile per l’acquisto su Epic Games al prezzo di 12,99 €. In alternativa il pacchetto di 89,99 €, che comprende la Gold Edition del gioco e altri pacchetti bonus.

La storia

In Haus il giocatore, interagendo in prima persona, si ritrova all’ombra di un apparente consueto edificio, un’omonima villa di Malibù. Tuttavia, una volta varcate le porte, ecco entrare in scena tutte le sue stranezze, a partire dalla setta dei tecno-culto. Si tratta di devoti alle dottrine di un certo miliardario di nome Kostantin, che si pone profeta di un nuovo mondo. Le sue sono idee disturbanti, alla costruzione di un nuovo pensiero morale su cui fondare la moderna società futura. Sarete dunque liberi di adeguarvi a tali preconcetti oppure incastrarvi in altre situazioni ancora più strane. A voi la scelta.

Ambienti e armi

Haus reclama a pieno titolo lo stile action horror di Dead Island 2, ma in versione psico-dark. Scene e contesti angoscianti, con atmosfere ansiogene e particolarmente turbanti riempiono l’aria all’interno della stramba villa. Bella dentro, un design minimalista orientale contemporaneo, ospita con eleganza il sanguinolento e disgustoso massacro splatter caratteristico di questo zombie-game. Non mancheranno, ovviamente, otto nuove carte abilità e soprattutto nuove armi. La letale Balestra K funziona a fuoco, è in grado di fare enormi danni a grande distanza, per i più precisi e meticolosi. Il Girarrosto può invece bruciare e trucidare contemporaneamente gli zombie, spietato e crudele come pochi. Arsenale che richiede fermezza di mano, ma anche un pizzico di ferocia e spietatezza. Qualità purtroppo necessarie in un mondo come questo, chiaramente non adatto a tutti, dove per sopravvivere o macelli e sei macellato. Cliccando qui potrete vedere il trailer di lancio dell’espansione.