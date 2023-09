Final Fantasy 16: ecco la versione PC

Final Fantasy 16 è disponibile su PS5 e la versione PC è ufficialmente entrata in sviluppo. Di seguito troverete un riassunto delle dichiarazioni della software house nipponica in merito al porting e non solo.

Tramite il produttore Naoki Yoshida, Square Enix ha comunicato l’inizio dello sviluppo della versione PC del titolo. L’annuncio è stato dato durante il PAX West 2023, tuttavia quest’ultimo è sprovvisto di una data di lancio, ma possiamo aspettarci delle novità entro la fine dell’anno: dunque ci è permesso ipotizzare che il gioco non sarà pubblicato prima del 2024.

Nonostante l’esclusività per PS5 duri 6 mesi, come già successo in passato con Final Fantasy 7 Remake, Square Enix non presenterà il titolo per PC in concomitanza con lo scadere di questa data.

Discorso ancor più “triste” per gli utenti Xbox, che stanno ancora aspettando Final Fantasy 7 Remake. Non sappiamo se Final Fantasy 16 seguirà lo stesso modus operandi, ma per il momento non abbiamo nessuna informazione.

Final Fantasy 16: annunciati anche i DLC

Come già enunciato dal titolo, Yoshida ha anche annunciato che Final Fantasy 16 si arricchirà con due espansioni a pagamento.

Sfortunatamente, però, non vi è alcun riferimento sulla data d’uscita della versione per PC. Magari verrà pubblicata prima, magari dopo, oppure verrà attuata la stessa politica di Final Fantasy 7 Remake, dove la versione definitiva per PC includeva già i DLC con protagonista la giovane Yuffie.

Al momento non ci resta che attendere ulteriori novità, sia per la versione PC sia per le espansioni. Noi siamo curiosi di sapere quali altre storie nasconde Valisthea, un mondo tanto affascinante quanto crudele.

Vi invitiamo a recuperare la nostra recensione sul nuovo controverso capitolo della leggendaria saga nipponica. Un episodio emozionante al cui interno nasconde tante fragilità, le quali pesano sul prodotto finale. Ciononostante Final Fantasy 16 ha fatto parlare di sé, nel bene e nel male.