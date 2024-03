Fortnite: Capitolo 5 – Stagione 2 Miti e Mortali!

Ecco annunciata la nuova stagione di Fortnite: Capitolo 5 – Stagione 2 Miti e Mortali!

Come si evince dal trailer questa nuova stagione sarà a tema Mitologia Antica, con particolare attenzione sulla mitologia greca.

Come la stessa Epic Games ha mostrato avremo nuovi personaggi tratti dalle leggende come Ade, Zeus, Artemide e tanti altri ancora, e ognuno di loro possiede i propri poteri e le proprie armi!

Insomma possiamo affermare che ‘Il vaso di Pandora è stato aperto sull’Isola di Battaglia reale di Fortnite, e l’Olimpo stesso è sceso sul campo di battaglia‘.

Nuova Mappa

Con l’annuncio di un nuovo tema per il capitolo 5 – stagione 2 anche la mappa del battle royale subisce dei cambiamenti per rendere l’esperienza di gioco coerente con il tema della stagione.

Le location leggendarie che verranno aggiunte sono:

Monte Olimpo: è il luogo in cui si narra vivano gli dei, da cui prendono il nome di Dei dell’Olimpo

è il luogo in cui si narra vivano gli dei, da cui prendono il nome di Dei dell’Olimpo Cupo Cancello: il cancello sorvegliato dal cane a tre teste, Cerbero, necessario da sconfiggere per poter accedere agli inferi

il cancello sorvegliato dal cane a tre teste, Cerbero, necessario da sconfiggere per poter accedere agli inferi Mondo Sotterraneo: nonostante saranno presenti corsi d’acqua, questo territorio arido e sterile rappresenta gli inferi governati da Ade

nonostante saranno presenti corsi d’acqua, questo territorio arido e sterile rappresenta gli inferi governati da Ade Campo di Battaglia del Mastino: l’arena in cui dimore Ares, dio della guerra, luogo in cui nessuna sfida viene rifiutata.

Nuove Abilità e Armi

Con l’arrivo degli dei la tua battaglia non deve finire in tragedia, prendi nelle tue mani i loro poteri e le loro armi per far diventare la tua sopravvivenza un mito!

Armi

Tutte le armi possono essere trovate nella versione base casualmente nella mappa, ma eliminando alcuni dei si potranno ottenere le loro versioni mitiche

Le nuove armi che verranno aggiunte nel Capitolo 5 – Stagione 2 sono:

Fucile Pesante Guardiano : ottenibile uccidendo Cerbero

: ottenibile uccidendo Cerbero Mitraglietta Araldo : ottenibile uccidendo Ade

: ottenibile uccidendo Ade DMR Cacciatrice : ottenibile uccidendo Zeus

: ottenibile uccidendo Zeus Fucile d’assalto Tempra di Guerra: ottenibile uccidendo Ares

Insieme all’introduzione di due nuove mod per le armi, ovvero il mirino termico e l’impugnatura rapida, verranno anche aggiunte delle armi della scorsa stagione:

Fucile a pompa Martello

Fucile pesante automatico Frenesia

FdA Nemesi

Mitraglietta a raffica Tuono

Fucile di precisione Mietitore

Pistola Ranger

Poteri

Per quanto riguarda i poteri invece sono due quelli già presenti in game, ma sappiamo già quale sarà il terzo:

Folgore di Zeus : ottenibile a caso nella mappa o sconfiggendo Zeus, sollevati in aria e scaglia fulmini sui nemici, ma sii parsimonioso hai solo 3 cariche (ricaricabili nel tempo)

: ottenibile a caso nella mappa o sconfiggendo Zeus, sollevati in aria e scaglia fulmini sui nemici, ma sii parsimonioso hai solo 3 cariche (ricaricabili nel tempo) Ali di Icaro : grazie alle ali di Icaro, trovabili in tutta la mappa, vola nei cieli e lanciati in picchiata, ma stai attento a non farle bruciare dal sole o dai proiettili

: grazie alle ali di Icaro, trovabili in tutta la mappa, vola nei cieli e lanciati in picchiata, ma stai attento a non farle bruciare dal sole o dai proiettili Catene di Ade: potere non ancora presente, ma in arrivo durante la stagione

Pass Battaglia Miti e Mortali!

Come ormai è stato per tutte le scorse stagioni, anche per il Capitolo 5 – Stagione 2 viene introdotto un nuovo Pass Battaglia, al costo di 950 V-Buck.

Per sbloccare le ricompense ti basta giocare a una delle tante modalità di Fornite per guadagnare PE e avanzare di livello nel pass.

Le ricompense sono molteplici, da cosmetici come Spray e Emote, fino a Skin, che sono le ricompense più interessanti.

Le skin ottenibili attraverso il Pass Battaglia sono:

Cerbero : risorgi dal Mondo Sotterraneo.

: risorgi dal Mondo Sotterraneo. Afrodite : lascia che sia il cuore a comandare.

: lascia che sia il cuore a comandare. Poseidone : succosa divinità degli abissi. Re dei mari.

: succosa divinità degli abissi. Re dei mari. Medusa : paladina dell’umanità dal cuore di pietra.

: paladina dell’umanità dal cuore di pietra. Zeus : re guerriero degli dei.

: re guerriero degli dei. Artemide : tutto deve rispettare le leggi della natura, anche gli dei.

: tutto deve rispettare le leggi della natura, anche gli dei. Ade: il sovrano degli inferi.

Durante la stagione sarà possibile sbloccare anche l’avatar Korra, e il costume di Ares, che sarà la skin del Pacchetto Crew di aprile 2024.