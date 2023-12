Parla Epic Games: LEGO Fortnite, Rocket Racing e Fortnite Festival non sono eventi a tempo

Negli ultimi mesi il gioco creato da Epic Games, Fortnite, ha visto un susseguirsi di novità incredibili che lo stanno riportando in auge. Ovviamente il titolo non è mai morto definitivamente, anzi, il numero di giocatori non era però più lo stesso dei tempi pre e soprattutto durante la pandemia. Le mosse di Epic Games sono state prima un grandissimo ritorno alle origini con Fortnite OG. In seguito, abbiamo poi visto annunciare modalità come LEGO Fornite, Fortnite Festival e Rocket Racing. Se quindi la modalità OG era solo un evento temporaneo i fan temevano lo stesso trattamento per le altre tre “modalità”. Così però non sembrerebbe. Gli sviluppatori sulla pagina X/Twitter ufficiale del titolo hanno detto le seguenti parole:

“Salve, amici, abbiamo assistito a un po’ di chiacchiere sui nostri giochi appena lanciati e a persone preoccupate che possano non rimanere. Per chiarire: si tratta di giochi completamente nuovi, non di LTM (Limited Times Modes). Non temete! LEGOFortnite , RocketRacing e FNFestival sono qui per restare, con aggiornamenti regolari.”

Howdy, friends 🤠 seeing some chatter around our newly launched games and people worried that they may not stick around. To clarify: these are brand new games entirely—not LTM’s.



Fear not! @LEGOFortnite, @RocketRacing, and @FNFestival are here to stay – with regular updates. December 11, 2023

Tutti i fan di queste modalità possono quindi stare tranquilli. Per Epic Games non vengono infatti viste come “modalità” ma come giochi veri e propri, potrebbero quindi davvero durare per molti anni e magari appassionare giocatori non amanti del battle royale.

I tre nuovi giochi di Fortnite

Per chi invece ancora non conoscesse questi tre giochi ve li spieghiamo in breve:

Lego Fortnite

Parliamo di un Survival game ambientato nel mondo di Fortnite, in cui però il mondo sarà ricco di costruzioni in LEGO. Ogni costruzione creata da voi non sarà come la classica modalità del titolo, sarà invece completamente in LEGO. Dovrai raccogliere cibo e risorse, creare oggetti e costruire rifugi per sopravvivere dalle orde di nemici, sia in solitaria che in compagnia.

Rocket Racing

Dagli sviluppatori di Rocket League arriva Rocket Racing. Un gioco di corse Arcade, ispirato ovviamente dal re Mario Kart. Gli amati personaggi di Fornite saliranno a bordo delle amatissime auto di Rocket League per gareggiare tra di loro.

Fortnite Festival

Dagli autori dell’amatissimo Guitare Hero ecco Fortnite Fetsival. Rythm Game sia single che multiplayer in cui potrai salire sul palco del festival per suonare le tue tracce preferite. In arrivo moltissime nuove jam, icone musicali concerti e palchi.