Persona 5 Tactica: Akechi e Kasumi saranno i primi personaggi aggiunti

Il franchise di Persona ha da sempre stupito i fan dei JRPG di tutto il mondo per via delle sue storie accattivanti ed il suo gameplay intrigante e tecnico.

I fan di Persona 5 aspettavano da tempo un degno sequel da parte di Atlus, ma sono comunque molto soddisfatti del recente annuncio di Persona 5 Tactica.

Il titolo in questione riprende i personaggi e le vicende di Persona 5, in uno stile chibi completamente diverso rispetto a ciò a cui i fan sono abituati.

Mettendo da parte lo stile peculiare, il titolo, come ogni gioco reinventato da Atlus, avrà alcune chicche extra che invoglieranno anche i fan veterani a rigiocare il titolo per l’ennesima volta.

Persona 5 Tactica: Repaint Your Heart sarà il DLC al Day One?

A quanto pare, verranno aggiunti ben due personaggi direttamente al Day One, come DLC. L’espansione in questione si chiamerà Repaint Your Heart ed entra nelle corde del tema principale del gioco.

Ad annunciarlo è stato un leaker su Twitter che ha pubblicato una simpatica immagine con i due personaggi in questione insieme al titolo dell’espansione.

Here is your look at Akechi and Kasumi. They’ll be in Persona 5 Tactica as DLC in “Repaint Your Heart.” #p5t pic.twitter.com/BA9FTVwDJx — みどり (@MbKKssTBhz5) June 21, 2023

Akechi e Kasumi saranno probabilmente i due protagonisti che arriveranno al lancio di Persona 5 Tactica, espandendo ancora di più la vasta trama di gioco.

I personaggi in questione sono due fra i più richiesti dalla fan base di Atlus e tutti non vedono l’ora di rivederli in azione dopo tanto tempo.

Il leak arriva subito dopo la mostra del titolo durante il Nintendo Direct dello scorso pomeriggio, aumentando il livello di credibilità del leaker.

Ci si aspetta che questo sia il primo di tanti DLC per il futuro di Persona 5 Tactica che uscirà il 17 novembre 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Nonostante sia necessario aspettare ancora qualche mese all’uscita, i fan non vedono l’ora che Atlus confermi questi rumor per scoprire cos’altro questo Persona 5 Tactica ha in serbo per il capitolo del franchise.