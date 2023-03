Persona 5: annunciato the phantom x, un nuovo capitolo spin-off

Dopo il rilascio di Persona 5 nell’ormai lontano 2016, i fan di tutto il mondo ardenti di curiosità hanno atteso con ansia novità riguardo il futuro della serie, senza però mai ricevere dei chiari segnali. Perlomeno fino alla giornata di ieri, quando Atlus attraverso un trailer ha annunciato il nuovo capitolo della saga di Persona, anche se molto probabilmente non è quello che vi aspettate.

Persona 5: The Phantom X proseguirà le vicende narrate nel quinto episodio della serie, con l’intento di allargare la mitologia di Persona preservando allo stesso tempo gli stilemi caratteristici. All’interno del nuovo capitolo spin-off vedremo l’aggiunta di nuovi personaggi protagonisti alle prese con la stessa formula di gameplay di sempre, ma in forma diversa. Perché si, il nuovo titolo dalla software-house giapponese sarà rilasciato sotto forma di free-to-play per smartphone.

L’estetica dei nuovi personaggi è stata curata ancora una volta da Shigenori Soejima, responsabile precedentemente della realizzazione dei personaggi più iconici dell’omonimo Persona 5. L’obbiettivo di Atlus con Persona 5: The Phantom X era quello di richiamare l’estetica dei suoi predecessori, così da creare una continuità tra i vari giochi.

Il gameplay si suddividerà nuovamente in due fasi: una “sociale” in cui verrà affrontata la quotidianità di tutti i giorni e una belligerante, dove all’interno del Metaverso affronteremo battaglie sensazionali insieme ai nostri Persona. Come già anticipato precedentemente, al centro della scena ci sarà un nuovo party di personaggi, con ovviamente annessa l’apparizione del cast principale della saga.

Ancora non si ha l’ufficialità sull’uscita del titolo sul mercato occidentale, però sappiamo che i primi test gratuiti inizieranno dal 29 marzo per pochi fortunati selezionati direttamente dagli sviluppatori. Ormai è praticamente certo che fosse questo il progetto annunciato dagli sviluppatori per la serie Persona, e non un sesto capitolo come inizialmente si era creduto e sperato. Alla luce di ciò, bisognerà ancora attendere pazientemente riguardo l’annuncio di un nuovo episodio inedito.