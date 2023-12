The Batman 2: tutto quello che sappiamo sul sequel

The Batman è indubbiamente uno dei cinecomic più riusciti e apprezzati degli ultimi anni. Matt Reeves ha portato sul grande schermo una nuova e convincente versione del Cavaliere Oscuro, che sembrava aver già raggiunto l’apice con la trilogia di Christopher Nolan.

Ed invece ci sarà un’altra trilogia. Perché il grande successo del primo film ha convinto Warner Bros. a dare il via libera a Reeves per proseguire con la propria visione del personaggio. The Batman 2 si farà. Ecco tutto quello che sappiamo, dalla data d’uscita ai personaggi coinvolti.

Quando uscirà The Batman 2?

Le riprese di The Batman 2 sarebbero originariamente dovute iniziare lo scorso mese di novembre. Lo sciopero di sceneggiatori e attori ha però determinato ad uno slittamento nell’inizio delle riprese, ora previsto per marzo 2024.

La buona notizia è che la data d’uscita ufficiale non ha invece subito rinvii. La pellicola, salvo imprevisti, arriverà nelle sale il 3 ottobre 2025. A pochi mesi di distanza da Superman: Legacy, il film che darà il via al nuovo universo DC di James Gunn. Tuttavia The Batman 2 non farà parte di un universo condiviso.

La trilogia di Reeves dovrebbe restare un progetto a sé stante, così come il Joker di Joaquin Phoenix (con Joker 2 in arrivo ad ottobre 2024). Ad interagire con il Superman di Gunn sarà invece un ulteriore versione di Batman, quello che sarà introdotto nel film Batman: The Brave and The Bold.

The Batman 2: trama e personaggi

Lo sconvolgente finale di The Batman ha lasciato tante domande senza risposta. Il sequel dovrà ripartire da una Gotham sommersa e travolta dal caos portato dall’Enigmista. Non vi sono ancora dettagli sulla trama del film. Sappiamo però che Matt Reeves ha nuovamente lavorato in prima persona alla sceneggiatura, coadiuvato da Mattson Tomlin.

Reeves tornerà dunque nel doppio ruolo di sceneggiatore e regista, mentre Greig Fraser dovrebbe essere il direttore della fotografia. Per quanto riguarda il cast invece, al momento sono solo due le certezze. Robert Pattinson sarà ancora Bruce Wayne mentre Andy Serkis tornerà nel ruolo di Alfred.

Resta da capire se ci sarà la Catwoman di Zoe Kravitz, che ha lasciato Gotham al termine del primo film. Molto probabile, magari in ruoli ridotti, la presenza sia dell’Enigmista di Paul Dano che del Pinguino di Colin Farrell (quest’ultimo avrà una serie spin-off dedicata, qui trovate le prime immagini).

L’Enigmista è già stato il villain principale, ma un suo ritorno sarebbe tutt’altro che da escludere. Ad accentuare questa ipotesi è soprattutto la scena ambientata nella prigione Arkham, in cui incontra per la prima volta il Joker di Barry Keoghan.

Ma sarà proprio Joker l’antagonista principale di The Batman 2? È certamente una possibilità. Ma Matt Reeves ha più volte affermato che il cameo nel primo film non implica la certezza di averlo nel sequel. In ogni caso ci aspettiamo di vederlo almeno in piccola parte, magari per averlo come villain nel capitolo conclusivo della trilogia.

Oltre a Joker, non mancano di certo le opzioni. Rumors insistenti portano a Clayface come villain di The Batman 2. Probabilmente è questa la possibilità più concreta al momento.

Tuttavia si è parlato anche di Hush, a cui si fa riferimento nel primo film. Spaventapasseri, che potrebbe avere una serie spin-off. E Due Facce, per cui erano spuntati i nomi di Joel Edgerton e Josh Hartnett come possibili candidati ad interpretarlo. La galleria di nemici di Batman è però così ampia che è praticamente possibile indovinare chi vedremo effettivamente contrapposto a Robert Pattinson.

Non resta allora che aspettare. In attesa di ulteriori informazioni che senz’altro arriveranno, a pochi mesi dall’avvio delle riprese.