Apple TV+: tutte le uscite di settembre 2023

Apple TV+ non cambia formula. Il servizio di streaming dell’azienda di Cupertino si è sempre distinto per la volontà di puntare su pochi contenuti originali di alta qualità. Il risultato è un calendario delle uscite non particolarmente ricco, ma in cui si nascondono sempre titoli interessanti.

Dopo un mese di agosto in cui nessun film è approdato sulla piattaforma, a settembre gli abbonati potranno usufruire di un’equa suddivisione tra nuove serie, film e documentari.

The Changeling – Favola di New York (Stagione 1)

Una fiaba per adulti, una storia dell’orrore, una favola sull’essere genitori nonché una pericolosa odissea in una New York dal volto sconosciuto.

Tutto questo è The Changeling, la nuova serie in arrivo a partire dal 8 settembre. Debutterà con ben tre episodi, mentre i restanti cinque saranno rilasciati a cadenza settimanale ogni venerdì, fino al 13 ottobre.

Ispirata all’omonimo romanzo di Victor LaValle, The Changeling vede nel cast il candidato all’Oscar Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah, Scappa – Get Out) e Clark Backo.

The Morning Show (Stagione 3)

Terza stagione della serie che esplora il mondo spietato dei notiziari mattutini. Jennifer Aniston e Reese Witherspoon tornano nei panni delle protagoniste. Due donne difficili che cercano di destreggiarsi tra le sfide di un lavoro altamente impegnativo nel bel mezzo di una crisi personale e professionale

Le prime due puntate della terza stagione saranno disponibili dal 13 settembre, seguite da un nuovo episodio ogni mercoledì. The Morning Show ha già raccolto 10 nomination ed una vittoria ai premi Emmy, prevalentemente per le performance attoriali.

Flora and Son

Flora and Son è la commedia musicale in arrivo su Apple TV+ il prossimo 29 settembre. Il film è stato presentato al Sundance Film Festival, dove ha riscosso dei primi pareri entusiasmanti da parte della critica.

Il film è incentrato su Flora, una mamma single che fatica a gestire il figlio Max, un adolescente ribelle. Incoraggiata dalla polizia a trovargli un hobby, Flora cerca di tenerlo occupato con una chitarra acustica malandata.

Nel cast, oltre alla protagonista e al figlio, interpretati rispettivamente da Eve Hewson e Orén Kinlan, ci sarà anche Joseph Gordon-Levitt. Alla regia John Carney.

The Super Models

Dopo aver esplorato il mondo del basket con il documentario Stephen Curry: Underrated, ora tocca a quello della moda. Con The Super Models, disponibile dal 20 settembre.

Realizzato da Imagine Documentaries e One Story Up e diretto dal premio Oscar Roger Ross Williams e da Larissa Bills. Questo documentario in quattro parti racconta le sfavillanti carriere di Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington.

Offrendo uno sguardo senza precedenti sulla vita di queste donne iconiche, porta gli spettatori dietro la macchina da presa e nel dietro le quinte delle sfilate, svelando come le supermodelle dominassero il mondo delle passerelle d’élite e facendo luce su un legame che ha cambiato le dinamiche di potere di un intero settore.