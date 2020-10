Aspettando Valhalla: ecco i DLC in arrivo nel 2021

Assassin’s Creed Valhalla è entrato nella fase gold e si prepara a irrompere nelle case dei giocatori il 10 Novembre 2020. In questi ultimi giorni Ubisoft ha rivelato i contenuti che accompagneranno per almeno un anno il gioco. La strategia sembra molto simile a quella adottata con i precedenti Assassin’s Creed Origins e Odyssey: corposi DLC a pagamento e aggiornamenti gratuiti che amplieranno il mondo sotto diversi aspetti.

Assassin’s Creed Valhalla: il Season Pass

Il Season Pass di Valhalla, così come lo ha presentato Ubisoft conterrà, oltre al Discovery Tour, una missione Bonus e due ulteriori archi narrativi.

Assassin’s Creed Valhalla Discovery Tour , la classica modalità che ci consente di conoscere meglio i miti e le leggende che popolano il mondo di gioco.

, la classica modalità che ci consente di conoscere meglio i miti e le leggende che popolano il mondo di gioco. La Leggenda di Beowulf , missione bonus con la quale i giocatori entreranno in contatto con la misteriosa Leggenda di Beowulf.

, missione bonus con la quale i giocatori entreranno in contatto con la misteriosa Leggenda di Beowulf. L’Ira dei Druidi (primavera 2021): DLC a pagamento ambientato in Irlanda. Eivor si ritroverà a indagare sul Culto di Danu , dea primordiale Irlandese. L’ambientazione principale di questo arco narrativo sarà Dublino.

(primavera 2021): DLC a pagamento ambientato in Irlanda. Eivor si ritroverà a indagare sul , dea primordiale Irlandese. L’ambientazione principale di questo arco narrativo sarà Dublino. L’Assedio di Parigi (estate 2021): Secondo DLC a pagamento che ci riporterà in Francia. Racconterà di uno degli avvenimenti più importanti di tutta la storia vichinga: l’assedio di Parigi guidato dal leggendario condottiero Ragnar Lodbrok. Sono ancora poche le informazioni a riguardo, non ci resta che aspettare.

Gli Aggiornamenti Gratuiti

Come detto in precedenza Assassin’s Creed Valhalla comprenderà anche aggiornamenti totalmente gratuiti che andranno a migliorare e aggiungere contenuti al titolo. Si inizierà a Dicembre, con la possibilità di festeggiare il festival vichingo di Yule e di creare un nuovo insediamento in un’area inedita. Sempre per quanto riguarda le meccaniche di quest’ultimi, Ubisoft aggiungerà nuove opzioni per il reperimento di risorse e l’ampliamento delle aree, razziando in giro per l’Inghilterra.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla uscirà su tutte le piattaforme il 10 Novembre 2020. Voi lo prendere al Day one o aspetterete? Fatecelo sapere con un commento!

