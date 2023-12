I migliori giochi con il multiverso

Il multiverso è un concetto (di cui sappiamo spaventosamente poco) che nel panorama videoludico esiste da moltissimi anni. Grazie però al successo di film come Spider-Man: No Way Home, Across The Spider-Verse o Doctor Strange in the Multiverse of Madness l’argomento del multiverso è tornato in auge anche in ambito videoludico. Nonostante ci siano stati altri film, alcuni molto apprezzati da critica e pubblico, come Everything Everywhere All at Once, e altri un po’meno apprezzati, come The Flash, possiamo di certo dire che la moda degli universi multipli nasce grazie a Marvel, che sia MCU o Sony. Strano quindi che in ambito videoludico Marvel sia praticamente assente se non con gli spider-bot dell’ultimo Spider-Man 2, che però sono poco più di un easter egg.

Ecco, quindi, una lista di giochi che hanno fatto del multiverso uno dei loro punti cardine. Questa lista non è in nessun ordine particolare e sono presenti titoli sia che fanno del multiverso un punto essenziale per la trama, sia multiplayer, magari esenti da una storia, con personaggi che arrivano da svariati mondi.

MultiVersus

Cominciamo questa lista proprio con un titolo nato per cavalcare l’onda del multiverso. MultiVersus era un titolo prodotto da Warner Bros fortemente ispirato da Super Smash Bros e che vedeva dalla sua personaggi da moltissimi franchise di WB. Il titolo nonostante qualche riconoscimento e un discreto apprezzamento da parte del pubblico non è mai davvero decollato finendo per essere ancora tutt’ora rimosso dagli store online. A dirla tutta il titolo non era mai ufficialmente uscito, era solamente in una open beta che Warner Bros ha deciso però di rimuovere per modificare e migliorare il titolo.

Attualmente non abbiamo grosse notizie del titolo se non la sua presunta uscita durante il prossimo anno. Con la speranza che il suo lancio ufficiale possa migliorare molti degli aspetti critici, possiamo dire che per oggi, dicembre 2023, MultiVersus è stato un mezzo fallimento e che l’ossessiva ricerca di seguire la moda del momento non abbia dato i suoi frutti.

Super Smash Bros

Ed ecco qui il titolo da cui si ispira proprio il gioco di cui abbiamo appena parlato. Super Smash Bros è una saga di videogiochi targata Nintendo che ha appassionato diverse generazioni di videogiocatori. Questa saga fa del multiverso la sua arma vincente essendo riuscita a far combattere tra loro alcuni dei personaggi videoludici più famosi di sempre. Super Smash Bros conta ben cinque capitoli dal 1999 ad oggi e ognuno di essi ha segnato a modo sua la storia dei picchiaduro. Nintendo ha reinventato completamente il genere eliminando barre della vita o altro e implementando la meccanica di lanciare gli avversari al di fuori dell’arena di battaglia.

Questa saga ha segnato la storia del multiverso in ambito videoludico, portando inizialmente solo i famosissimi personaggi di Nintendo come Mario, Link e Pikachu, arrivando però ai giorni nostri come rappresentante assoluto dell’intero panorama videoludico. Tra i personaggi più famosi di altri universi possiamo vedere Solid Snake, PAC-MAN, Joker (Persona 5), Banjo & Kazooie, Steve di Minecraft e moltissimi altri.

Fortnite

Se con Super Smash Bros abbiamo parlato di storia videoludica, nonostante il suo apice lo abbia raggiunto con l’ultimo capitolo su Switch, con Fortnite parliamo di attualità. Il titolo di Epic Games può piacere o no ma è innegabile che a livello di marketing sia un prodotto incredibile. Il multiverso in Fortnite va otre ogni titolo uscito prima d’ora. Sono riuscite ad unire personaggi di videogiochi, film e serie il tutto continuando ad aggiungere personaggi senza sosta. Il gioco conta il folle numero di più di 1700 skin, e seppure molte siano semplici personaggi facenti parte del mondo di Fortnite, la maggior parte di queste sono personaggi da altri universi.

Avreste mai pensato di poter giocare ad un battle royale impersonando The Weekend o Travis Scott? Oppure di fare la vera e propria console war combattendo con Kratos contro Master Chief? Elencarvi i personaggi più famosi apparsi e praticamente impossibile vi facciamo però il nome di qualche saga presente. Futurama, Across the Spider-Verse, Doom, Star Wars, Dragonball, Uncharted, Horizon, Superman, Spider-Man e potremmo continuare ancora per ore.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Questa è il titolo più nuovo di questa lista ed è anche il primo gioco di cui parliamo che usa il multiverso come mezzo narrativo. Nasce come una delle prime esclusive PlayStation 5 pensate per sfruttare al massimo l’SSD della console. Questa volontà di sfruttare la velocità di PS5 ha portato Insomniac l’idea di creare portali dimensionali capaci di passare da un mondo all’altro super rapidamente.

Sul titolo non c’è molto da dire, parliamo di un ottimo gioco che ha saputo appassionare sia i fan che non. Ha poi ricevuto anche un ottimo porting su PC che ha espanso notevolmente il brand anche per i non possessori della console di Sony.

Kingdom Hearts

Kingdom Hearts è una saga incredibile che nasce nel 2002 su PlayStation 2 dagli sforzi di Square Enix in collaborazione con Disney Inetractive Studios. Come per il titolo precedente anche in questa saga il multiverso fa parte della lore. In Kingdom Hearts vi calerete nei panni di Sora e verrete aiutati durante il vostro viaggio da moltissimi personaggi facenti parte del mondo Disney e Pixar. Nella saga il vostro obiettivo sarà di fermare Xehanort dal creare una guerra tra luce ed oscurità per la creazione del cuore di tutti i mondi. Nella trama oltre ai vari universi saranno presenti anche vari viaggi nel tempo.

The Legend of Zelda: A Link to the Past

A Link to the Past è il terzo capitolo della saga oltre ad essere uno dei più amati. Nel capolavoro Nintendo il multiverso non è esattamente inteso come negli altri capitoli, cioè con molti universi paralleli/alternativi. Tratta questo argomento in maniera “più semplice” ovvero con due sole realtà parallele, il mondo della luce e il mondo delle tenebre. Parliamo però di un titolo del 1993 quindi in ogni modo capostipite di questa idea del multiverso.

Nel titolo controllerete Link attraverso i due mondi, facce opposte ma complementari della stessa realtà. Il mondo delle tenebre è una versione distorta del mondo reale in cui Ganon ha il controllo di tutto. Il vostro compito sarà quello di sconfiggere Ganon e riportare l’equilibrio tra i due mondi.