The batman: robert pattinson entrerà a far parte del dcu?

Sono settimane intense per i DC Studios, con James Gunn e Peter Safran che stanno progettando il DCU che prenderà forma nel corso dei prossimi anni. La notizia riportata da Variety nelle ultime ore ha però del clamoroso: Gunn e Safran starebbero pensando di inserire il Batman di Robert Pattinson (The Batman) all’interno del nuovo DCU.

L’universo di The Batman nato dalla mente di Matt Reeves sembrava l’unico vero punto fermo dei DC Studios. Il report di Variety, in attesa di scoprire se Gunn smentirà o meno il tutto via social come è solito fare, cambia però tutte le carte in tavola.

The Batman nel DCU: come cambierebbe l’universo DC

Un ipotetico ingresso del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson all’interno del DCU rischierebbe di compromettere di nuovo la situazione Batman. Fino a questo momento sembrava chiaro che il film The Flash avrebbe segnato il passaggio di consegne definitivo fra Ben Affleck e Michael Keaton, con quest’ultimo che sarebbe diventato il nuovo Bruce Wayne principale, tanto da dover essere presente anche nell’ormai cancellato Batgirl.

Keaton avrà sicuramente un ruolo di primo piano in The Flash, dunque non si può neppure prendere in considerazione l’ipotesi che tutte le sue scene vengano tagliate dalla pellicola, in uscita il prossimo giugno. Detto questo, non si può neanche pensare che due Batman, per quanto diversi fra loro, possano coesistere all’interno di uno stesso universo cinematografico.

Sappiamo anche che prima dell’arrivo di Gunn era nei piani di Warner la realizzazione di un film incentrato sulla storyline di Batman Beyond, con protagonista Keaton. C’è dunque da chiedersi se il CEO dei DC Studios abbia ritenuto che fosse troppo presto per un adattamento del genere o se sia effettivamente intenzionato a tagliar fuori dal DCU Keaton, nonostante questo debba ancora fare il suo ingresso ufficiale.

Quel che sappiamo per certo è che le atmosfere cupe e realistiche di The Batman rischierebbero di essere in parte compromesse dall’ingresso in un universo più esteso e caratterizzato dalla presenza di supereroi. La speranza è che la libertà creativa di Matt Reeves non venga intaccata da un’eventualità del genere, limitando la presenza di Pattinson ai soli crossover con una Justice League che si preannuncia stravolta, dopo la cancellazione di Wonder Woman 3 e i dubbi relativi ai ritorni di Henry Cavill e Jason Momoa.

Aggiornamento su The Batman nel DCU

James Gunn ha appena risposto all’indiscrezione su Twitter, respingendola al mittente: