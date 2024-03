Warzone Mobile: Confermata l’uscita il 21 marzo!

Le indiscrezioni circolate nella rete gli scorsi giorni si sono rivelate veritiere! Lo sbarco di Warzone Mobile è stato confermato in tutto il mondo. Il nuovo titolo promette di unire in un unico universo i giochi per PC e Console con quelli da Mobile.

Warzone Mobile arriverà sugli store digitali (iOS e Android) il 21 marzo, come recentemente pubblicato da un comunicato ufficiale degli stessi sviluppatori.

Warzone Mobile: Il titolo che unirà console e mobile gaming

A partire dal 21 marzo, Call of Duty: Warzone Mobile sarà disponibile in tutto il mondo sia su iOS che su Android. All’interno di questo titolo free-to-play i giocatori potranno vivere avvincenti battaglie multiplayer su mappe quali Shipment e Shoot House, ma non finisce qui. Saranno disponibili fin da subito mappe amatissime dalla community quali Verdansk e Rebirth Island.

Il gioco prevedrà inoltre un sistema di progressione condiviso con Modern Warfare III e Warzone, per permettere ai giocatori di salire di livello ovunque essi siano. Tra le novità più grandi possiamo trovare:

Il ritorno di Rebirth Island su Warzone Mobile, con una modalità Ritorno da 48 giocatori: Rebirth Island ha cambiato l’esperienza di giocare un Battle Royale quando è stata lanciata, offrendo una mappa di dimensioni ridotte per un’azione non-stop.

con una modalità Ritorno da 48 giocatori: Rebirth Island ha cambiato l’esperienza di giocare un Battle Royale quando è stata lanciata, offrendo una mappa di dimensioni ridotte per un’azione non-stop. Verdansk : preparatevi per furiose battaglie fino a 120 giocatori. Si ritorna nella mappa dove tutto è iniziato! Questa metropoli è stata il trampolino di lancio per Warzone nell’ormai lontano 2020.

: preparatevi per furiose battaglie fino a 120 giocatori. Si ritorna nella mappa dove tutto è iniziato! Questa metropoli è stata il trampolino di lancio per Warzone nell’ormai lontano 2020. Progressione condivisa: Warzone Mobile supporta un solido sistema di progressione condiviso con le versioni console e PC di Warzone e Modern Warfare III. Basta accedere con il proprio ID Activision e tutti i contenuti acquisiti in Modern Warfare III e Warzone verranno trasferiti immediatamente.

warzone4

Vi ricordiamo che è attualmente possibile pre-registrarsi accedendo su questo link. La registrazione è gratuita e conferirà ai giocatori le seguenti ricompense:

La Skin dell’operatore Ghost “Condemned”

I progetti d’arma dell’M4 “Archfiend” e dell’X12 “Prince of Hell”

L’adesivo “Foes Flame”

L’emblema “Famiglio oscuro”

E voi cosa ne pensate? Siete emozionati per questa ulteriore espansione dell’universo Call of Duty? Noi vi ricordiamo di restare sintonizzati sui canali di Hynerd per non perdervi nessuna novità nel mondo videoludico!