Atomic Heart: DLC in arrivo!

Atomic Heart, uno dei titoli più interessanti usciti nell’ultimo anno, è pronto a ritornare con un DLC di cui ieri è stato rilasciato il primo teaser trailer.

Lo sviluppo del videogioco è stato molto travagliato a causa delle accuse mosse; infatti, sembrerebbe che ci siano dei presunti collegamenti filo-russi, mai accertati ufficialmente. Purtroppo, però, Atomic Heart è stato fortemente criticato e, attualmente, non è disponibile sul territorio ucraino.

Qui, in Italia, potete trovarlo incluso nell’abbonamento Game Pass di Xbox o anche su PlayStation 5 e Windows Pc.

Il titolo, comunque, ha riscosso un notevole successo facendo impazzire milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Si stima, infatti, che durante il primo mese di lancio siano stati ben 3 milioni i giocatori che lo hanno scaricato sulle varie console.

Atomic Heart: nuovi robot e ambientazioni

E poteva allora mancare un’espansione da parte di Mundfish (la casa di sviluppo del titolo)? Certo che no. È stato, infatti, rilasciato un teaser trailer relativo al primo DLC del gioco che molto probabilmente uscirà quest’estate per tutte le console.

Dal teaser trailer è possibile comprendere come sarà implementato un nuovo nemico: i BEA-D, ovvero dei piccoli robot che, sebbene siano molto carini esteticamente, potranno unire le loro forze per ostacolare il nostro personaggio. Inoltre, saranno presenti nuove strutture completamente da esplorare in modo da permettere al videogiocatore di provare degli approcci sempre diversi nei combattimenti.

Non è stata ancora ufficializzata una data di uscita, ma sappiamo che questa espansione sarà la prima di quattro in arrivo per Atomic Heart. Mundfish ha, infatti, intenzione di espandere completamente la sua opera con delle vere espansioni della campagna principale, rendendo così il titolo ancor più ricco.

Insomma, il videogioco ha saputo farsi valere contro le varie critiche politiche ed ha riscosso un successo incredibile, sicuramente dato anche dalla forte ispirazione che il titolo ha subito da Bioshock. Il videogioco cult capace di far innamor di sé milioni di gamers in tutto il mondo.

Inoltre, si vocifera anche di un possibile sequel.

In attesa di una conferma per la data di uscita dell’espansione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Atomic Heart.