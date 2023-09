Starfield: ecco il numero dei pianeti esplorabili

Il countdown si sta facendo sempre più incessante, lo sbarco di Starfield nelle nostre case è ormai alle porte. L’attesissimo kolossal spaziale targato Bethesda Softworks è uno dei titoli più attesi degli ultimi anni, sin dal suo annuncio durante la conferenza stampa di Bethesda dell’E3 2018.

“Skyrim nello spazio” promette di offrire un universo sconfinato, colmo di avventure e misteri. Pertanto la domanda sorge spontanea, quanti saranno i pianeti visitabili all’interno del cosmo di Starfield?

In questo articolo risponderemo a questa domanda, quindi allacciate le cinture!

Starfield: verso l’infinito e oltre

Todd Howard, volto di Bethesda e game director di Starfield, ha dichiarato che ci saranno più di 1000 pianeti esplorabili, tutti composti da biomi differenti, con alcuni di essi interconnessi tra loro. Oltre a quest’ultimi, saranno presenti anche delle lune e delle stazioni spaziali esplorabili a loro volta.

Alcuni pianeti presenteranno delle folte giungle, imponenti catene montuose, panorami desertici e un’avanzata tecnologia. Inoltre, la grandezza dei corpi celesti avrà una scala di misura molto accurata, ma non precisa al 100%.

Nonostante l’immensità della galassia proposta da Starfield, soltanto il 10% dei pianeti ospiteranno forme di vita. Howard ha esplicitato che si tratta di una scelta deliberata dallo studio, il quale ha cercato di costruire un universo realistico, con l’intento di instaurare nel giocatore un autentico senso di stupore durante l’incontro con creature aliene.

Durante le fasi d’esplorazione non ci saranno mezzi terresti da guidare, bensì potremo fare affidamento al jetpack. Oltre a ciò, molti pianeti avranno gravità differenti rispetto alla Terra, quindi sarà possibile muoversi più velocemente.

Starfield sarà disponibile su Xbox Series X/S e PC a partire dal 6 settembre. L’attesa sta finalmente per esaurirsi, dunque non ci resta che prepararci per partire verso la galassia sconfinata di Bethesda, con il forte desiderio di vivere un viaggio indimenticabile.