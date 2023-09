Guida Starfield: come modificare la nave casa?

Guida su come modificare la nave casa in Starfield

Una delle caratteristiche più importanti di Starfield è proprio la nostra nave, un luogo che diventerà la nostra casa e, come era stato annunciato, è possibile modificarla a nostro piacimento. Ricorda, per chi ha giocato Mass Effect, la sensazione che si provava a bordo della Normandy; tuttavia qui si avrà molta più personalizzazione.

Perché limitarsi a una sola nave? Starfield ci dà la possibilità di avere più navi e potremo decidere noi quale usare e come usarle.

Per cambiare nave bisogna recarsi in un avamposto oppure a Nuova Atlantide, uno dei cuori pulsanti del mondo di Starfield.

Accanto alla piattaforma di atterraggio troverete un NPC, il tecnico dei Servizi Navali, avviando un dialogo con lui dovrete selezionare l’opzione “Mi piacerebbe vedere e modificare le mie navi”. In questo modo vi apparirà l’elenco delle navi che possedete, selezionando quella di vostro interesse, potrete renderla la vostra nuova casa.

Se salite a bordo di una nuova navicella (legalmente acquistata o sottratta non importa) e atterrate su un nuovo pianeta, o se usate il viaggio rapido, questa navicella diverrà automaticamente definita come nave casa.

Questa guida è chiaramente indicata per coloro che possiedono più di una nave, se non avete queste opzioni nella partita significa che possedete solamente un mezzo di trasporto e questo sarà automaticamente selezionato come vostra nave casa e non sarà possibile selezionarne altre.

Lo sapete? I combattimenti in Starfield non si svolgeranno solo a terra, ma sarà possibile vivere dei veri e propri combattimenti spaziali, di fatto la nave non è solo la vostra casa, ma anche un’arma di difesa.

Come spiegò Todd Howard:



“Non ci sono solo gli scontri, come potete vedere nel video si possono attraccare altre navi, possono essere disabilitate e abbordate. Ci sono delle quest dedicate a queste attività. Si possono rubare le navi, ci sono dialoghi che si svolgono nello spazio, stazioni spaziali da visitare, c’è il contrabbando.”

E voi? Siete pronti a salpare per lo spazio con questo nuovo gioco firmato Bethesda? Per altre notizie relative a Starfield e soprattutto per non perdervi la nostra recensione, vi aspettiamo su Hynerd.it