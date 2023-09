Starfield: come rubare gli oggetti da un NPC

Come alcuni di voi sapranno, all’interno di Skyrim è possibile rubare oggetti dagli NPC presenti. Il famoso “trucco del secchio” prevede l’utilizzo di quest’ultimo strumento (o strumenti simili): posizionando il secchio sulla testa dell’NPC, quest’ultimo non vedrà il giocatore, il quale potrà quindi rubare comodamente gli oggetti in suo possesso.

Seppur all’interno di Starfield questo trucco non sembrerebbe funzionare, è comunque possibile “sgraffignare” alcuni item da sotto il naso degli NPC. In questo articolo vi spiegheremo come fare.

Starfield: come rubare all’interno del titolo

La logica alla base del precedente trucco sta nel privare l’NPC della vista, posizionando un secchio o un oggetto affine sul suo volto. Nonostante questo metodo non impedirà al personaggio di vederci, è comunque possibile uscire dal campo visivo dell’NPC “spostando” gli oggetti oltre un muro.

Per farlo vi basterà tenere in mano un secchio o un oggetto sufficientemente grande e dopodiché dovrete “spingere” gli oggetti abbastanza lontano. Gli NPC di Starfield non percepiranno quest’azione come furto, ma il metodo non sembrerebbe essere del tutto esente da limiti. Non è infatti possibile spostare oggetti equipaggiabili, ma esclusivamente oggetti generici.

Va precisato che i personaggi non giocanti di Starfield ci accuseranno di furto non appena riporremo un oggetto nell’inventario, incluso lo stesso cestino. Dato che ciò che faremo sarà esclusivamente spostare questo oggetto, nessuna delle nostre azioni verrà percepita dagli NPC.

Ci sembra comunque doveroso ricordarvi che per attuare questo metodo con successo dovrete uscire dal campo visivo dell’NPC utilizzando porte e mura, non essendo possibile nella totalità dei casi. Il trucco del secchio di Skyrim parrebbe di gran lunga più efficace e rapido rispetto a quello di Starfield, ma nonostante questo siamo sicuri che i giocatori continueranno a sperimentare nuovi stratagemmi per aggirare i codici di gioco.

