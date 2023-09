Starfield: guida e trucchi per muoversi

Ogni volta che Bethesda annuncia un nuovo gioco, sappiamo di dover aspettare parecchi anni prima di poterlo provare. Per il primo videogioco di ruolo ambientato nello spazio, Starfield, gli utenti hanno dovuto attendere a lungo. L’attesa è però terminata, da oggi tutti potranno giocare a Starfield, anche gratuitamente su Xbox Game pass.

Per agevolare chi inizia a muovere i primi passi nel gioco, andiamo a vedere una serie di guide e trucchi da utilizzare.

Scelta origini e tratti

Una parte dove di solito ci si dilunga sicuramente è la creazione del personaggio. Su Starfield una scelta davvero fondamentale per il gioco sarà quella del background, ossia il corrispettivo delle classi in altri giochi di ruolo. Oltre a decretare le tre abilita disponibili dall’inizio segna anche il passato del protagonista influendo sulle scelte multiple dei dialoghi.

Si possono selezionare poi anche tre tratti molto meno vincolanti che assegnano un bonus e un malus ognuno. Un esempio è il tratto Fan Adorante, che vi obbligherà a tenere nell’equipaggio un fastidioso figuro che vi starà col fiato sul collo, ma che al contempo vi farà tanti regali che potrebbero tornare utili. In questo caso, potrete decidere in qualsiasi momento di disabilitare il tratto: basterà impugnare un’arma e far esprimere al fan un ultimo desiderio, magari in un luogo appartato per evitare conseguenze. Come le origini anche i Tratti possono influenzare l’esito di alcune situazioni.

Scansione e rilevamento pianeti

Mentre si naviga con la navicella si può effettuare la scansione dei vari pianeti che si incontrano. Questa permette di conoscere il materiale di cui è formato il pianeta oltre a mostrare elementi come gravità, temperatura, atmosfera, eventuale presenza d’acqua, flora e fauna. La raccolta dei seguenti dati permette di entrare in possesso di una preziosa risorsa, Tabula, che venduta a Vladimir garantirà un buon numero di crediti.

Avamposti ed estrattori

Una parte costosa sono sicuramente gli avamposti ma si possono rivelare davvero importanti, anche nella fase iniziale del gioco. Investendo crediti e risorse in un estrattore questo permetterà di produrre con cadenza regolare un determinato materiale. Su Starfield risulterà molto utile costruire una Stazione per l’equipaggio, una piattaforma di atterraggio e un radiofaro. Con loro verrà potenziato l’estrattore e si potrà raggiungere l’avamposto molto più agilmente.

Investire nella ricerca

Questa meccanica di gioco è vitale, poiché dipende da essa la possibilità di realizzare strutture per gli avamposti, modifiche per le armi, consumabili e tute spaziali. Tutto ruoterà attorno alle Stazioni di Ricerca, presso le quali i giocatori possono depositare i materiali e sbloccare nuovi progetti. In alcuni casi bisognerà anche investire punti abilità in rami specifici per avere accesso alle tute migliori o ad accessori per bocche da fuoco più efficienti. Da non dimenticare poi la modalità Costruttore Navale per realizzare le varie postazioni di lavoro sulla nave, così da poter accedere ai progetti senza dover viaggiare.

Salute del protagonista

Nel gioco Bethesda, il personaggio può ammalarsi in vari modi e ciascun tipo di disturbo comporta malus differenti. Per risolvere rapidamente queste problematiche, oltre a eventuali ferite da combattimento, bisognerà utilizzare un medicinale la cui icona corrisponda a quella del disturbo. In alternativa ci si potrà recare dal medico o provare a riposare per qualche giorno.

Compagni e inventario

Il viaggio in Starfield si potrà anche compiere con dei Compagni. Ingaggiando questi personaggi speciali che seguiranno il protagonista, si potranno ottenere svariati vantaggi.

Contribuiranno all’eliminazione di qualsiasi minaccia, rendendo più semplici gli scontri a fuoco;

Aumenteranno l’inventario con spazio di stoccaggio extra

Possono essere assegnati ai vari sistemi della nave

Davvero importante, dato il grande numero di oggetti e risorse avanzando di livello, sarà l’organizzazione dell’inventario. Oltre a ricordarsi di depositare nella stiva della nave tutto ciò che ha un peso eccessivo e che difficilmente potrà tornarvi utile nel corso delle vostre missioni. Un altro piccolo trucco sarà sfruttare il menu dei preferiti che, grazie all’utilizzo della croce direzionale, consentirà di avere gli elementi più utili sempre a portata di mano.

Potenziamento personaggio e importanza equipaggio

Per potenziare il personaggio non basterà solamente accumulare esperienza per ottenere nuovi punti abilita. Ma verranno richiesti anche determinati skill point, ottenibili completando delle sfide speciali. Senza questi molte abilita rimarranno bloccate.

Assegnando le giuste skills all’equipaggio, potrà contribuire in maniera più o meno importante a migliorare alcuni aspetti della nave. Soprattutto potrebbe portarlo a ottenere dei bonus, assegnando le mansioni migliori in base alle competenze.

Utilizzo del menu aiuto

L’ultimo consiglio riguarda il menu aiuto. Starfield è un gioco enorme e non è difficile che tra una sparatoria e un dialogo possa sfuggirvi qualche tutorial. Questo potrebbe incidere con la perdita di alcune nozioni fondamentali. Per ovviare a ciò basta utilizzare il menu aiuto dove potrete trovare tutti i tutorial in ordine alfabetico.

Vi ricordiamo che su Hynerd.it potrete trovare altre guide oltre a moltissime altre notizie riguardanti il mondo videoludico.