Prince of Persia preordinabile con premi aggiuntivi

Mancano ancora 10 giorni al lancio ufficiale di Prince Of Persia: The Lost Crown previsto per il 18 gennaio, ma la corsa all’acquisto è già cominciata. Il famoso platform d’azione e avventura della Ubisoft sarà infatti disponibile per il preordine, sino alla pubblicazione effettiva. In regalo per i temerari acquirenti stuzzicanti premi. Vediamo nel dettaglio quali sono. Ricordiamo a tutti che il titolo sarà disponibile per PC e console. Promette una grafica, nonché il caratteristico gameplay in 2,5D, brillantemente evoluti.

Quali premi aspettarsi

Per Prince Of Persia: The Lost Crown edizione standard, sarà possibile preordinare sia il gioco fisico (su Amazon, GameStop) che digitale, su piattaforme quali Steam, Ubisoft Store, Epic Game Store e Nintendo eShop. In regalo una skin originale del brand Prince of Persia, Warrior Within.

Nella Deluxe Edition, invece, sono compresi: il gioco base, una piccola guida dimostrativa e una skin direttamente ispirata a Immortals Fenix ​​Rising (anch’esso creatura della Ubisoft), oltre ovviamente all’aspetto Warrior Within. Inoltre, include anche un premio speciale, il Prosperity Bird Amulate, direttamente attivabile per scovare risorse e premi sparsi nel game. Ulteriore aggiunta, la Deluxe Edition è giocabile già dal 15 gennaio, dunque 3 giorni prima secondo il calendario dell’uscita. Che siate o no tra questi impazienti fan della saga, la Ubisoft garantisce comunque zero delusioni. Vedremo se manterrà le sue promesse oppure assisteremo ad un altro decollo videoludico fallito.