Il sequel di Judgement è realtà e si chiama Lost Judgement. Dopo i brevi video che lo studio ha postato su Twitter, e il leak sul PlayStation Store giapponese, il 7 maggio c’è stato il -da loro denominato- Judgement Day, dove Toshihiro Nagoshi, creatore della saga di Yakuza e Judgement, ha annunciato il secondo capitolo del brawler poliziesco.

Ecco qui il trailer ufficiale.

Lost Judgement – Analisi del primo trailer

Il gioco uscirà il 24 Settembre 2021, e per la prima volta dopo tanto tempo, l’uscità sarà contemporanea in tutto il mondo, senza mesi di posticipo per l’occidente.

Yokohama

Yokohama

Proprio come si era intravisto in quei brevi trailer, il gioco non sarà più ambientato a Kamurocho, bensì a Yokohama, la città di Yakuza: Like a Dragon. Oltre agli ambienti già conosciuti nell’ultimo capitolo, vediamo per la prima volta il liceo, nuova location che a detta del produttore sarà sia importante per motivi di narrazione che per motivi di gameplay, poichè Yagami si vedrà infiltrato nell’istituto e saranno anche presenti molti minigiochi..

Fra i minigiochi mostrati nel trailer si può vedere infatti uno dedicato al ballo, uno alla boxe, uno allo scontro fra robot e uno dove si porta a spasso un normalissimo cane.

Ovviamente, il perchè Takayuki Yagami deve investigare la scuola rimane un mistero e probabilmente lo rimarrà fino a Settembre.

La Serpe

Scena Di Combattimento

Il primo Judgement stupì molto grazie al suo combattimento, diviso in due stili. Il primo, quello della Gru, rapido e adatto agli scontri con gruppi di nemici, mentre il secondo è quello della Tigre, più lento ma molto più potente, ideato per gli scontri singoli. Il nuovo stile mostrato è quello della Serpe, di cui non abbiamo visto molto ma il cui principale strategia gira intorno allo sfruttare gli attacchi dei nemici per poi sferrare potenti contrattacchi.

La giustizia è cieca

Immagine Promozionale

Anche questa volta, la trama gira intorno a un misterioso omicidio, di cui non si hanno le prove per incolpare l’assassino. E proprio qui che entra in scena Yagami, il protagonista che, ancora una volta, dovrà ”trovare la giustizia”, raccogliendo prove, interrogando le persone, pedinandone altre, e picchiare quelle più testarde!