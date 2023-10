Persona 5 – Memorie Videoludiche

Qualche giorno fa abbiamo parlato delle ultime novità riguardanti Persona 5 Tactica, spin-off strategico dell’universo di Persona 5. Il gioco ci vedrà muoverci nei panni dei famigerati Phantom Thieves, i quali saranno, ancora una volta, alle prese con una nuova missione che speriamo possa regalarci le stesse emozioni del titolo principale.

Per prepararci al nuovo arrivo di casa ATLUS abbiamo deciso di ripercorrere insieme quello che è stato Persona 5.

Alla scoperta di Persona 5

Persona 5 è un gioco di ruolo giapponese sviluppato da P-Studio (una delle divisioni di ATLUS) e pubblicato da ATLUS. Il gioco, pubblicato nel 2016 in Giappone e l’anno successivo in tutto il mondo, è stato il sesto capitolo della saga.

Se ve lo stesso chiedendo, non vi sarà necessario giocare i precedenti per comprendere questo capitolo. Ogni capitolo ha una storia a sé e, oltre a riferimenti sparsi qua e là, le storie non sono collegate.

Il gioco, fortemente influenzato dal mondo giapponese e dall’arte di anime e manga, vanta uno stile artistico riconoscibile ed unico. Animazioni, colori e tracce musicali particolarmente immersive saranno all’ordine del giorno durante il gameplay.

La storia

La storyline, piena di intrecci e una narrazione per niente superficiale, è probabilmente uno dei cavalli di battaglia del gioco. Il gioco, iniziando in medias res per poi svilupparsi in una serie di flashback, ci permetterà di vivere le avventure dei Phantom Thieves.

I giovani ladruncoli, capitanati dal taciturno protagonista il cui nome da ladro è Joker, si porranno il nobile obiettivo di rubare un bene decisamente prezioso: i tesori di persone corrotte da cattiveria, invidia, sete di potere e altro ancora.

Il ruolo dei tesori sarà ben più che importante: questi, infatti, son le fonti dei pensieri distorti delle persone e l’unico mezzo tramite il quale poter far tornare queste persone in loro.

Tramite una speciale app telefonica, i giovani potranno trasportarsi nei diversi “Palazzi” di questi antagonisti dalle mille sfaccettature. Cosa sono questi Palazzi? Non altro che strutture distorte, presenti nel Metaverso, nate dalla malvagità e dai desideri contorti, e governati dall’ombre, ossia le controparti malvagie degli antagonisti.

Il gameplay

Il gioco presenta tutte le caratteristiche di un gioco di ruolo con combattimenti a turni. In nostro aiuto nei combattimenti avremo a disposizione delle Personae, potenti manifestazioni della personalità di colui che ne fa uso.

Ogni Persona, unica nel suo genere, presenta delle specifiche caratteristiche, con annesse debolezze e punti di forza. Il nostro Joker, a differenza di chiunque altro, ha la capacità di accedere a più di una Persona. Questo ci permetterà di fondere insieme più Personae e potenziarle.

Combattendo e stando attenti a non essere individuati troppe volte, ci ritroveremo ad esplorare i palazzi alle ricerche dei tesori, addentrandoci in stanze, tranelli ed indovinelli.

Allo stesso tempo, non possiamo dimenticarci della nostra vita scolastica. Vivremo la vita di un normale studente che cercherà di destreggiarsi tra attività, lavoretti, lezioni e compiti in classe.

Sarà proprio nella nostra vita da giovani adolescenti che il gioco sfrutterà al meglio il suo ruolo da JRPG (Japanese Rule-Play Game), spingendoci ad accrescere e migliorare le nostre “doti sociali” e legami con gli altri personaggi.

La situazione si complica ulteriormente quando la coordinazione della moltitudine di attività e missioni sarà scandita dai giorni di gioco. Questi, infatti, si dividono in Mattina, Pomeriggio, Doposcuola e Sera, portandoci a decidere con estrema attenzione le attività da perseguire.

Persona 5 Royal

Prima di concludere, era necessario fare una menzione a Persona 5 Royal, versione ampliata e arricchita del titolo originale.

Il gioco, uscito nel 2019 in Giappone e nel 2020 nel resto del mondo, ricalca la trama originale, andando però ad apportare miglioramenti grafici ed aggiungere nuovi personaggi ed una nuova sezione di gioco.

Vi ricordiamo, per finire, che il 16 novembre 2023 uscirà su tutte le piattaforme il nuovo Persona 5 Tactica.