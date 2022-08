Sony approccia il mobile gaming acquisendo savage game studios

Una recente dichiarazione da parte di Sony ha confermato l’acquisizione di Savage Game Studios, scelti per operare sotto la divisione mobile di PlayStation Studios. Lo studio avrà così accesso sia alle vecchie IP PlayStation che a quelle già esistenti. Anche se a oggi Savage Game Studios non ha ancora creato nessun titolo, Sony è certa del grande potenziale che i membri dello studio potranno offrire all’azienda.

Già dall’inizio del 2022, con l’acquisizione di Bungie Studios, Sony era riuscita non solo a poter mantenere disponibile Destiny 2 su tutte le piattaforme, ma ad avere l’intento di poter portare nuovi titoli esclusivi multipiattaforma insieme allo studio. A questo si aggiunge anche la più recente l’acquisizione di Nixxes, che fa intuire a un maggiore rilascio di videogiochi su PC. Solo considerando l’ormai rilasciato Spider-Man Remastered, non possiamo non escludere un eventuale porting di The Last of Us Parte 1 Remake.

L’acquisizione di Savage Games Studios ci fa prospettare a delle uscite, anche imminenti, di titoli e IP PlayStation per dispositivi mobili, lo stesso fondatore ha infatti dichiarato che lui e il suo team non vedono l’ora di mostrare ai fan quello su cui stanno lavorando, indicando alla possibilità di un possibile titolo rilasciato prima del previsto.