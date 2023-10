Halloween 2023: cosa guardare su Netflix? Ve lo sveliamo noi

La notte di Halloween è ormai vicina e, per celebrare la serata più spaventosa del 2023, ci teniamo a consigliarvi i titoli di Netflix che vi aiuteranno a immergervi durante la classica festività. Diamo dunque un’occhiata a film e serie tv horror da non perdere sulla piattaforma streaming.

Il convegno

Di recente aggiunta nel catalogo abbiamo: Il convegno. Diretto dal regista svedese Patrik Eklund, è un film per gli amanti del genere slasher che ci mostra un ritiro apparentemente innocuo, dove un gruppo sbandato di dipendenti municipali deve affrontare non soltanto i conflitti interni ma anche un killer assetato di sangue che li porta al centro del suo gioco perverso e spietato. Perfetto per la giornata di Halloween.

La caduta della casa degli Usher

Ideato dalla mente di Mike Flanagan, La caduta della casa degli Usher è una serie horror drammatica. Nel racconto tratto dal libro, per proteggere ricchezze e futuro, un fratello e una sorella costruiscono una dinastia familiare che comincia a sgretolarsi quando i loro eredi iniziano misteriosamente a morire.

Stranger Things

Difficile da non menzionare Stranger Things che è diventata, col tempo, una delle serie per ragazzi più popolari della piattaforma. Creata da The buffer Brothers, la storia racconta della scomparsa di un ragazzino in una cittadina che porta alla luce numerosi misteri, in cui si mescolano spaventose forze soprannaturali, esperimenti segreti e molto altro.

The Haunting of Hill House

La acclamata serie di The Haunting of Hill House è una rivisitazione moderna del classico scritto da Shirley Jackson. Una serie per gli amanti del mistero e del horror, nel quale i membri di una famiglia divisa affrontano i ricordi tormentosi legati alla loro vecchia casa e gli eventi terrificanti che li hanno spinti ad abbandonarla.

Monster High

Aggiunto di recente su Netflix, Monster High è un film musicale per bambini e famiglie. L’opera si concentra su un’adolescente licantropa e segretamente mezza umana che cerca una pozione perduta che la trasformi in un mostro a tutti gli effetti… e che possa salvare il suo nuovo liceo.

Monster House

Monster House è un film horror classico d’animazione del 2006, diretto da Gil Kenan, adatto alle famiglie e bambini. La pellicola, realizzata utilizzando la tecnica Motion Capture, gira attorno a tre amici che cercano di smascherare i terrori che si nascondono in una casa abbandonata nel quartiere. Essa sembra avere fame di persone e… una vita propria.