Outlast: memorie videoludiche

Ci siamo: è uscito il nuovo capitolo della iconica saga videoludica: Outlast Trials! Questo gioco è stato molto atteso dai fan. Le aspettative erano alte e sono state in buona parte ripagate. Certo è un gioco godibile ma non facciamo spoiler: potete trovare tutto nella nostra recensione del gioco! Ma in questo articolo ripercorreremo la storia dei capitoli precedenti sviluppati dalla casa produttrice Red Barrels!

In ordine cronologico di uscita troviamo rispettivamente:

Outlast

Il DLC: Outlast Whipleblower

Outlast 2

Outlast Trials

Sono videogiochi survival, horror-psicologico. Sviluppati e pubblicati da Red Barrels, una compagnia indipendente fondata da persone precedentemente coinvolte nello sviluppo di videogiochi celebri quali Prince of Persia, Assassin’s Creed, Splinter Cell e Uncharted.

C’è solo una cosa da fare: correre!

Oppure nascondersi, ecco le due cose principale che devi puoi fare in questa saga. Infatti la trama è incentrata sul protagonista di ogni gioco che cerca di sopravvivere a un nemico che lo insegue mentre esplora ambienti scarsamente illuminati con la videocamera e tenta di scoprire la fonte dietro la follia del gioco. Gli elementi di gioco principali di ogni titolo sono identici tra loro con lievi variazioni tra le puntate e una forte enfasi sulla furtività, sulla ricerca di risorse come batterie e bende per ripristinare la salute e la luce del giocatore, oltre a risolvere enigmi minori e individuare oggetti cruciali per poter avanzare la storia. Nonostante non abbiano una storia continua, tutti i giochi si svolgono nello stesso universo. Come confermato dall’ultimo capitolo.

È tutto un complotto!

Miles Upshur, un giornalista freelance, riceve una soffiata da una fonte anonima su Mount Massive Asylum, un ospedale psichiatrico di proprietà e gestito dalla Murkoff Corporation . Dopo essere entrato nel manicomio, trova i corpi del personale del manicomio sparsi nei corridoi. I detenuti sono fuggiti vengono chiamati ora Varianti. Avanzando attraverso i dormitori superiori, incontra un ufficiale tattico impalato, che in punto di morte dice al giornalista di uscire dal manicomio finché può ancora. Questo è l’intro del primo capitolo e già tutto ci fa presagire al peggio. Durante tutto il gioco si scopriranno sempre di più i complotti da parte dalla corporazione. Al centro di tutta la serie.

Infatti nel secondo capitolo impersoneremo Blake Langermann , un cameraman che lavora con sua moglie Lynn. Essi corrono dei rischi e scavano in profondità per scoprire le storie che nessun altro oserà toccare. Mentre i due seguono una scia di indizi iniziata con l’omicidio apparentemente impossibile di una donna incinta conosciuta solo come Jane Doe.

Piccola informazione per chi non lo sapesse: nella vita reale quando la polizia rinviene dei cadaveri senza identità vengono chiamati rispettivamente Jane e John Doe fino al ritrovamento di essa.

L’indagine li conduce per chilometri nel deserto dell’Arizona. In un’oscurità così profonda che nessuno potrebbe far luce su di essa. Talmente profonda che impazzire potrebbe essere l’unica cosa sensata da fare.

Infine ambientato nel pieno dell’era della Guerra Fredda , i giocatori assumono il ruolo di cavie rapite dall’oscura Murkoff Corporation. Imprigionati in una struttura segreta, i giocatori saranno coinvolti in una serie di prove fisiche e mentali, tormentati da personaggi iconici e spaventosi. Sfidate da soli o in squadra e sopravvivete con la sanità mentale intatta…se ci riuscite. Maledetta Murkoff!

Progetti futuri

Outlast 3 è stato annunciato nel dicembre 2017 come un concept futuro, senza una data di uscita in mente. Invece, il team di sviluppo si sarebbe concentrato su un gioco separato senza titolo ambientato nell’universo condiviso di Outlast, ovvero: The Outlast Trials. Secondo Red Barrels, in sintesi non potendo creare altri contenuti per il secondo capitolo hanno preferito concentrarsi su un titolo aggiuntivo con funzionalità innovative, probabilmente alludendo alla modalità cooperativa di Trials.

Outlast 3 entrerà in pre-produzione una volta completato il lavoro su The Outlast Trials.

Attendiamo assieme

Alla fine di tutto questa saga ammettiamolo ci ha appassionato più del previsto. Scoprire una trama così ben congeniata unita a un gameplay al cardiopalma è oro colato. Chi di noi non ha mai pensato mentre giocava al primo capitolo: “E adesso come lo supero sto mostro… non posso neanche combatterlo!”.

Insomma Red Barrels è stata davvero incredibile nella creazione di questo universo.

Aspettiamo assieme nuovi capitoli. Vi aspetto su Trials!