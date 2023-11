Apex Legends: anche Post Malone firma il nuovo evento

Rullo di tamburi per l’apertura dell’evento di gioco Apex Legends che si svolgerà con stretta di mano fra gli sviluppatori del battle royale e il cantante Post Malone. L’avvenimento era già stato annunciato a metà ottobre, come apertura per la nuova stagione del videogame. Occuperà le prossime due settimane, cioè dal 7 al 21 novembre. Il trailer di lancio di ieri ha confermato la collaborazione col famoso artista, che ha contribuito a regalare una nuova immagine al videogame. Potete guardare il video qui sotto.

La nuova modalità di gioco

Ciò che sarà offerto agli affamati videoludici per i prossimi giorni, è un’esperienza di battaglia del tutto nuova. Si tratta di una modalità a tempo limitato LTM, battezzata ufficialmente come Three Strikes. L’obbiettivo è sopravvivere per ultimi, ma per annientare il team avversario sarà necessario eliminare tutti i componenti. Il singolo giocatore, infatti, può essere colpito ma non ucciso, a meno di non abbattere l’intera squadra. Per vincere si avranno soltanto, come dice il nome stesso della modalità, tre chance di rianimazione, dopodiché sopraggiungerà la sconfitta.

L’impronta di Post Malone

Ciò che l’intervento del famoso cantante regalerà ai seguaci di Apex Legends, ha sicuramente dell’incredibile. Disegnati sotto la firma del grande musicista, infatti, sono stati introdotti nuovi aspetti grafici e gadget personalizzati. Nello specifico cosmetici, skin, adesivi vari, boundle. Tutti dedicati soprattutto ai personaggi del gioco che Post Malone apprezza di più. Tra questi il furioso Wraith, il rapido Octane, l’astrofisica Horizon, il medico di guerra Lifeline. Non mancheranno ricompense speciali come i Credit Camo. Accumulabili per un massimo di 285 al giorno superando le varie sfide, questi potranno essere spesi nell’acquisto di Stelle Battlepass, gettoni della Lotteria e altri regali alla Post Malone. Inoltre, per chi seguirà le dirette streaming su Twitch per tutta la durata dell’evento, ci saranno in aggiunta nuovi oggetti cosmetici, i Twitch Drop. Dunque non resta che buttarsi a capofitto in queste nuove triadi bellicose e… che vinca il migliore!