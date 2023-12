Quando uscirà GTA 6?

Dopo mesi di rumors ed attesa, il trailer di GTA 6 è finalmente arrivato. Oggi Rockstar Games ha infatti pubblicato su tutti i suoi canali il trailer di annuncio dell’aspettatissimo sequel dell’amata saga.

I mesi precedenti son stati costellati da numerose voci di corridoio sul gioco, voci che hanno aumentato ancor di più le aspettative dei giocatori. Ad oggi, finalmente, possiamo sbirciare all’interno di questo progetto dalle dimensioni massicce e saperne di più.

Ma quando arriverà il gioco?

L’uscita GTA 6

Il trailer, dalla durata di 1 minuto e 30, ci ha mostrato il gioco nel suo splendore, alzando ancor di più le aspettative, soprattutto con l’anno di uscita confermato.

Ci viene fin da subito mostrata Lucia, la protagonista del gioco, all’interno della prigione di Vice City. Confermato quindi anche il ritorno della tanto amata cittadina.

Ci viene inoltre anche presentato il partner di Lucia e co-protagonista di gioco, ossia Jason.

Viene rilasciato anche il periodo di uscita, ossia il 2025. Sperando che non avvengano slittamenti o altri problemi, il gioco sarà tra gli scaffali tra non molto tempo.

Per ora, inoltre, le uniche versioni segnalate sono PS5 e Xbox. Si parla anche di una versione PC la quale però arrivarà successivamente.

Il leak del trailer

Per concludere, ci tenevamo a sottolineare come, in realtà, l’uscita del trailer è stata anticipata. Difatti, come tutti si aspettavano, questo sarebbe dovuto uscire alle 15:00 del 5 dicembre.

Sfortunatamente per Rockstar però, un leak ha anticipato l’orario, obbligando la software house a pubblicare prima.

Su X scrivono “Il nostro trailer è stato leakato quindi per favore guardate il vero trailer su YouTube”.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023

In questa sconfitta, c’è da ricordare che il post dell’annuncio del gioco ha raggiunto il record di più like in assoluto nel mondo gaming.

A questo punto non ci resta che aspettare tutte le novità che GTA 6 può riservarci.