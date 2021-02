How I met your mother – 9 episodi per ridere e staccare dalla routine

La serie tv di 9 stagioni finita nel 2015, How I Met Your Mother , è capace di far ridere e piangere anche nello stesso episodio. Dato che la gioia ha una forza inesauribile, ecco 9 episodi (uno per ogni stagione) da riguardare quando si è giù di morale, in grado di strappare una piccola risata.

1×10 – La storia dell’ananas

Sotto consiglio di Barney, Ted decide di passare una notte brava, senza essere TEDioso come suo solito, tra azioni istintive e fiumi di alcool. Però, dopo aver bevuto, non si ricorda più niente, e al suo risveglio trova un ananas sul comodino e una donna con lui nel letto. Nel tentativo di capire come ha passato la notte, da questa puntata inizia a farsi strada il grande mistero dell’ananas e di come sia potuta giungere fino al comodino di Ted.

How I Met Your Mother – Pineapple Accident

2×09 – Lo schiaffone

Durante un tranquillo giorno a New York, gli amici decidono di cambiare aria e optare per il centro commerciale, dove però Robin non vuole andare per nessun motivo al mondo. Incuriositi dai motivi che spingono la ragazza ad avere così tanta paura dei centri commerciali, Marshall e Barney fanno delle ipotesi che si concludono con una scommessa. Da un lato Marshall ipotizza che la ragazza si sia sposata giovane in un centro commerciale, mentre Barney sostiene che abbia girato invece un film per adulti. Il vincitore, può dare una sberla all’altro.

How I Met Your Mother – Let’S Go To The Mall

Quando però Barney trova un video che, nella parte iniziale, sembra essere un film a luci rosse, in realtà si rivela essere solo un video musicale girato da Robin, Let’s Go To the Mall, di cui si vergogna molto. Barney, avendo dato uno schiaffo a Marshall per sbaglio, ora come pena deve decidere se ricevere dieci schiaffi di seguito o cinque in ogni momento e senza alcun preavviso: Barney sceglie la seconda opzione e da il via al suo incubo peggiore.

3×01 – Il tatuaggio

Ancora scosso dalla rottura con Robin, al suo ritorno Ted decide di iniziare a vivere e andare a donne con Barney, per una serata che si prospetta LEGEN – non ti muovere – DARIA. Durante l’uscita però, succede un incidente di percorso: completamente sbronzo, Ted si fa tatuare una graziosa farfalla sulla parte bassa della schiena, che suscita tante risate tra i suoi amici.

How I Met Your Mother – Wait For It

Nel frattempo, Lily e Marshall conoscono più a fondo il nuovo fidanzato di Robin, Gael, il cui fascino tropicale li rapisce del tutto. Verso la fine, Marshall mostra un sito a Barney, trapococisiamo.com, in cui c’è un countdown: il tempo che rimane al suo terzo schiaffeggiamento.

4×09 -L’uomo nudo

Le vite dei 5 amici di How I met your mother sono scombussolate dall’arrivo di un nuovo eroe in città , The Naked Man. Quest’ultimo non è altro che un uomo di nome Mitch, che riesce ad avere un’avventura di una notte con Robin solo quando utilizza la sua tecnica di seduzione migliore: mostrarsi nudo, all’improvviso, davanti a lei.

How I Met Your Mother – The Naked Man

Ted, Lily e Barney cercano riutilizzare il suo asso nella manica, che secondo le parole del genio, funziona solo due volte su tre. Infatti Ted e Lily riescono nell’impresa, mentre Barney fallisce miseramente ed è costretto a vagare nudo per le città di New York.

5×08 – Strategie di rimorchio

Dopo una relazione turbolenta, Barney e Robin affrontano la situazione post rottura in cui lei si getta a capofitto nel lavoro e lui ritorna ad essere il playboy di sempre. In questo momento torna sul campo un fidato alleato, il famoso Playbook, ovvero un libro che contiene tutte le strategie di rimorchio di Barney Stinson. Indimenticabili e tremendamente ingegnose, le più famose si dividono tra il Lorenzo von Matterhorn, il Ted Mosby e il mitico Sommozzatore.

How I Met Your Mother – The Playbook

Il Lorenzo von Matterhorn consiste nel fingere di essere famosissimi grazie alla creazione di un nome fittizio su Google. Nel Ted Mosby, invece, Barney si finge l’architetto sfortunato in amore per suscitare la compassione delle donzelle. Il Sommozzatore invece, è così geniale da non poter essere descritto a parole perché perderebbe la sua unicità , quindi tocca riguardare l’episodio di How I met your Mother!

6×22 – Il cocktail perfetto

In crisi perché non riesce a trovare lavoro, Marshall decide di aiutare Zoey nella sua lotta per salvare l’Arcadian, situazione che però suscita del risentimento in Barney. L’antico e storico edificio deve essere abbattuto per far spazio ad una delle sedi della Goliath National Bank, dove lavora Barney: infatti, la decisione dell’amico li conduce ad un violento litigio.

How I Met Your Mother – Il Cocktail Perfetto

Nel tentativo di ristabilire la pace, Robin e Lily provano a far ubriacare Marshall e Barney con vari alcolici: dal Martini, alla birra e infine allo champagne. Ma ogni drink, ha un effetto diverso, tra cui anche il vuoto mentale del giorno dopo, a causa del quale i due si dimenticano di aver chiarito la situazione mentre erano sbronzi. Infine, Zoey e Ted, decidono di andare nell’albergo tanto caro a lei, l’Arcadian, per dimostrare quanto valga, ma alla fine si rivela un luogo abbandonato e alquanto squallido.

7×22 – Follia positiva

Marshall, in crisi per l’imminente arrivo del bambino, inizia a comportarsi in modo bizzarro e per questo, Lily, stanca del suo comportamento, convince Barney a portare il marito ad Atlantic City per poter passare un weekend in tranquillità . Intanto Ted inizia nuovamente a uscire con altre ragazze, ma ogni volta vede nei loro volti Robin, da cui non riesce a distaccarsi proprio perché ancora innamorato.

How I met your mother – Follia positiva

Intanto Barney e Marshall si danno alla pazza gioia tra slot machine e alcool a più non posso, ma proprio quando decidono di spegnere i telefoni Lily inizia il travaglio. Completamenti fusi, una volta appresa la notizia i due cercano di tornare il più presto possibile per dare il benvenuto a Marvin – non ti muovere – Eriksen!

8×19 – La fortezza

A pochi mesi dal matrimonio, Robin cerca di convincere Barney a vendere il suo storico appartamento per cercarne un altro dove vivere insieme una volta sposati. Nonostante Barney sia così legato alla “fortezza“, Robin organizza una visita a porte aperte dove i visitatori scoprono tutti i trucchi della casa, inventati da Barney, per liberarsi delle ragazze. Nel frattempo Lily trascura Marshall, a causa del suo nuovo lavoro come consulente d’arte del Capitano, ma poi torna sui suoi passi in un secondo momento.

How I Met Your Mother – La Fortezza

Durante la visita della casa, Robin sembra aver trovato una coppia per l’acquisto dell’appartamento di Barney, ma che riempie di insulti le invenzioni ingegnose del fidanzato. Robin, sentendosi colpita nel profondo, per amore di Barney e le sue stranezze, decide di cacciare via i due e tenersi la casa, così com’è.

9×07 – Senza fare domande

Il viaggio di Marhshall verso Farhampton, in occasione del matrimonio di Robin e Barney, diventa un incubo quando Daphne spedisce un SMS a Lily: il marito ha accettato a sua insaputa il lavoro di giudice a New York, mentre la partenza per Roma è ormai alle porte. Marshall teme il peggio quando riceve una chiamata di Lily, che in realtà gli racconta della leggenda di un fantasma nella loro stanza in hotel. Salvo per un pelo, Marshall chiede a Barney e Robin di recuperare il cellulare di Lily e di cancellare un messaggio “senza fare domande”.

How I Met Your Mother – Senza Fare Domande

Nonostante i due mettano a punto un piano perfetto, è Ted a risolvere il problema imponendo a Lily di distruggere il cellulare, a sua volta “senza fare domande”. Una puntata divertente in cui gli amici usano le tattiche più assurde per impossessarsi del telefono e in cui vi sono anche i flashback dei precedenti “senza fare domande” fatti negli anni prima da tutti i 5 amici.

8

In questi 9 principali episodi, la risata è assicurata! Seppur al decimo rewatch della serie tv, How I met your mother rimane comunque una serie piena di sorprese, divertente e dal finale piuttosto ambiguo. E voi che team siete? Ombrello giallo o corno francese blu?

