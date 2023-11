Il Camorrista – La serie: 3 motivi per non lasciarsela sfuggire

A 38 anni dalla sua nascita, Il Camorrista – La serie vede finalmente la luce. Presentata alla Festa del Cinema di Roma con primo e quarto episodio, la serie di Giuseppe Tornatore mai distribuita è stata restaurata e a breve dovrebbe approdare sulle reti Mediaset.

Dopo aver visto i due episodi in anteprima al Festival siamo rimasti sorpresi, non tanto dal talento di Tornatore, ormai una garanzia, ma dalla modernità che Il Camorrista – La serie dimostra di avere sotto diversi punti di vista.

Il Camorrista – La serie: espandere un mondo

Il Camorrista – La serie espande a dismisura l’universo narrativo dell’omonimo film di Tornatore del 1986, approfondendolo e rendendolo maggiormente dettagliato. Peculiare e coraggiosa per i tempi è la scelta produttiva di affiancare lo sviluppo di un film a quello di una serie omonima, volta appunto all’espansione del primo prodotto.

Senza l’utilizzo di escamotage come sequel e prequel, la serie ha al suo interno tutto ciò che serve per immergersi in profondità nella storia del Professore, coprendo un arco narrativo gigantesco, dalla creazione della Camorra fino al suo fallimento. Rispetto al film, ogni passaggio e ogni personaggio acquisisce ancora più importanza e spessore, regalandoci un prodotto difficilmente replicabile.

La sorprendente dinamicità

Il cinema di una volta spesso, sia per motivi stilistici che per motivi legati alla fisicità dell’attrezzatura, era legato ad inquadrature statiche e ad una narrazione più lenta rispetto a quella a cui ci siamo abituati nel corso degli ultimi anni. Il Camorrista – La serie non fa parte di queste.

Grazie allo sguardo di Tornatore, il quale si conferma un visionario per i tempi, abbiamo un prodotto estremamente dinamico, decisamente moderno e che può essere assorbito senza alcuna difficoltà anche dallo spettatore di oggi. Inoltre, siamo convinti che la serie possa funzionare anche a livello internazionale e speriamo che la distribuzione sia tanto efficace quanto larga.

Il “vintage” che tutti cercano di replicare

Guardando i due episodi de Il Camorrista – La serie, uno dei primi pensieri che ci è balzato alla mente è che questa serie sfrutta un linguaggio che oggi molti prodotti tentano di replicare. Nonostante la sua sorprendente modernità, infatti, la serie mantiene tutte quelle caratteristiche “retrò” che il cinema moderno cerca di inseguire.

Lo stile, gli zoom lunghi e rapidi, l’estetica della pellicola. Tutto torna, come nella moda, così nel cinema. Quindi quale momento migliore per catturare il mercato con un prodotto che, non solo ha questi elementi oggi in trend, ma per lo più li ha nativamente?