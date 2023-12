Percy Jackson: la serie Disney+ ha un debutto da record!

La terza stagione di Only Murders in The Building continua con il nono episodio “Trenta”, disponibile per la visione su Disney+ da martedì 26 settembre. Scomporre e ricostruire gli eventi Ad un passo dalla risoluzione Scomporre e ricostruire gli eventi Dopo Prova all’italiana, il frizzante ottavo episodio in “Trenta” vediamo per la prima volta il trio ritrovato e compatto indagare insieme con un obbiettivo …

Continue reading “Only Murders in The Building 3×09, Recensione: in dirittura d’arrivo”