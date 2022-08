Nuovo Cinema Paradiso: Tornatore lavorerà ad una serie TV ispirata al film

Giuseppe Tornatore, celebre regista Italiano che ci ha regalato film come Màlena e La migliore offerta, ha diretto il film Nuovo Cinema Paradiso nel 1988. Adesso, ben trentaquattro anni dopo, il regista ha dichiarato di voler dirigere una serie televisiva inspirata al film. La serie, al momento con il titolo Paradiso, sarà composta da sei episodi e dovrebbe uscire nel 2023. La trama sarà la stessa del film, ma molto più ampliata e ricca di dettagli, un po’ come fatto recentemente per Le fate ignoranti di Özpetek.

Nuovo Cinema Paradiso è ambientato in Sicilia nel periodo successivo alla seconda Guerra Mondiale. La storia del protagonista Salvatore, regista cinematografico, ci viene raccontata tramite flashback. Il regista che vive a Roma, sarà costretto a tornare nel suo paese natio e rivivere la sua giovinezza. Il motivo del suo ritorno è alquanto triste: Salvatore torna a casa per assistere al funerale del vecchio mentore ed amico Alfredo, proiezionista al Cinema Paradiso, l’unica sala cinematografica del paese. La loro amicizia aveva portato Salvatore ad appassionarsi al cinema, passione che poi lo avrebbe portato a diventare un famoso regista.

Nuovo Cinema Paradiso, considerato un melodramma popolare, vinse diversi premi, tra i quali: il premio Oscar ed il Golden Globe come Miglior film straniero ed il premio per la Miglior musica ai David di Donatello.