Sex Education 4: un attore annuncia che non tornerà

Indice dei contenuti Lily non sarà in Sex Education 4

Sex Education, serie britannica di Netflix che ha riscosso negli anni un notevole successo tra gli adolescenti e non solo, è stata rinnovata per la quarta stagione pochi giorni dopo l’uscita della terza. Tuttavia ci saranno delle novità per i prossimi episodi, tra le quali anche l’abbandono di un’attrice del cast.

Tanya Reynolds, che ha interpretato l’eccentrica Lily sin dalle prime stagioni, ha infatti confermato che non sarà parte del cast nelle prossime puntate.

Lily non sarà in Sex Education 4

Lily Iglehart, uno dei personaggi più amati delle scorse stagioni dello Show, non farà il suo ritorno per la season four. A confermarlo la stessa attrice che la interpreta, Tanya Reynolds, che ai microfoni di Radio Times UK ha dato l’infausto annuncio ai fan.

In realtà non tornerò, il che è triste, molto triste. Ma è soltanto la naturale progressione di questo tipo di show, infatti quando si ha un cast così numeroso con così tanti personaggi, penso che tu debba lasciare che alcuni dei vecchi siano rimpiazzati da quelli più nuovi, ed è sicuramente questa la scelta giusta e il giusto modo per andare avanti. Potrebbe interessarti SEX EDUCATION (S01), LA RECENSIONE La Top 5 dei migliori Teen Drama… Tanya Reynolds, Radio Times

Quindi Reynolds seguirà Patricia Allison, interprete della giovane Ola, e Simone Ashley, ormai nota ai più per la sua interpretazione in Bridgerton, che avevano già annunciato la loro partenza all’inizio di quest’anno.