Call of Duty: in arrivo la Stagione 1 di Warzone

Call of Duty Modern Warfare 3 e Call of Duty Warzone

Grandi novità in arrivo per i fan di Call of Duty Modern Warfare 3 e Call of Duty Warzone. I due titoli, infatti, si apprestano a ricevere succosi aggiornamenti, inclusa la tanto attesa Stagione 1 di Warzone. Tra le novità più rilevanti troviamo nuove modalità e grandi ritorni, un nuovo atto nella storia di Zombie ed una mappa inedita per Warzone. Ma senza perderci in chiacchiere, lanciamoci subito nell’analisi delle novità targate Activision!

Call of Duty MW3 e Warzone: La Stagione 1 inizia oggi!

La Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 3 (trovate qui la nostra recensione) e Warzone inizierà oggi, mercoledì 6 dicembre. Il download, ovviamente gratuito, sarà disponibile a partire dalle ore 18:00 italiane. Una volta scaricata questa patch sarà possibile accedere ai contenuti esclusivi della Stagione 1 di Call of Duty. Non sappiamo ancora quanto tempo durerà questa stagione. Supponiamo però che il suo termine sia previsto entro febbraio, considerando l’arrivo di Stagione 1 Reloaded, programmata per inizio 2024.

Di seguito potrete trovare le novità principali introdotte con la Stagione 1:

Multiplayer

In arrivo quattro nuove mappe multigiocatore. Sarà possibile giocare in tre nuovissime mappe 6v6 e una mappa 2v2. Introdotto inoltre un restyling di altre mappe, seguendo lo spirito delle festività natalizie;

“ Bentornato Gunfight “. I giocatori potranno dividersi in piccoli team nella nuova mappa “Training Facility” e in altre quattro arene “Gunfight”;

“. I giocatori potranno dividersi in piccoli team nella nuova mappa “Training Facility” e in altre quattro arene “Gunfight”; Nuove modalità di gioco. Sarà possibile mettere alla prova la propria fortuna in All or Nothing, nella quale i giocatori dovranno brandire una Ray Gun con un solo colpo;

Eventi CODMAS e partite ranked. Nuovi contenuti continueranno ad arrivare nel Multiplayer di Modern Warfare III, con mappe ed eventi a tema delle festività, oltre alla modalità Multiplayer competitiva stand-alone: ritornano le ranked.

Warzone

. È in arrivo la nuovissima mappa Urzikstan. Un paesaggio vasto e accattivante con un mix di zone rurali, industriali e suburbane. Presentata da Raven Software, la nuova grande mappa presenta 11 punti di interesse principali (indicati sulla mappa Tac), 27 punti di interesse aggiuntivi su larga scala (indicati sulla bussola di gioco), un treno guidabile (il primo punto di interesse mobile in Call of Duty: Warzone) e numerose aree più piccole. Il potenziale strategico sembrerebbe essere davvero illimitato; Carry Forward in Warzone: I giocatori potranno continuare a schierarsi sull’Isola Ashika e su Vondel, oltre che nella nuova mappa Urzikstan;

Evento CODMAS. Sarà possibile incontrare Babbo Natale in versione zombie, andare a caccia di cervi non morti e aprire i regali sotto gli alberi delle feste, il tutto mentre si affrontano nuove sfide con ricompense e altro ancora. Bisognerà ricordarsi di portare le palle di neve;

Zombie