In arrivo Urzikstan, la nuova mappa di Warzone!

Dal 10 Novembre sarà disponibile per la modalità Zombie di MW3 la nuova mappa per tutti gli amanti della modalità! (In arrivo su Warzone)

Per chi non lo sapesse, Urzikstan sarà la mappa principale delle liste di Call of Duty Warzone per almeno le prossime 2 o 3 stagioni. Purtroppo questa mappa non sarà disponibile in BR prima dell’inizio del mese di Dicembre.

Fino ad allora però, i giocatori potranno iniziare a memorizzare le zone di gioco, i punti di interesse ed in generale gli spazi di Urzikstan. La mappa di Warzone è infatti praticamente identica a quella che giocheremo nella mode infestata di non-morti, già a partire da questo Venerdì.

A differenza di Warzone però, per giocare alla mode zombie sarà fondamentale aver acquistato Modern Warfare 3.

Urzikstan, come girarla!

Cerchiamo di capire i punti chiave di questa mappa che sono esattamente 11.

Villaggio Levin

Il Levin Resort era molto popolare tra i turisti, apprezzato per il suo spazio a bordo piscina e i suoi numerosi servizi. Ora è deserto e fate attenzione nel cortile del resort, perché i numerosi punti di osservazione rappresentano una minaccia da molte angolazioni.

Popov Power

Torri di raffreddamento ed edifici di contenimento adatti a combattere e tendere imboscate alle squadre nemiche.

Base militare di Orlov

La base militare di Orlov, situata nelle montagne settentrionali della mappa, incorpora bunker e strutture nel terreno. All’interno di quest’area pericolosa, numerose barricate e trincee vi aspetteranno. Queste forniscono alla tua squadra una perfetta strategia difensiva.

Quartiere del porto

Seaport District, dove si trovano i pescherecci pronti a salpare verso il Mar Nero. Usate con astuzia i punti vicino all’acqua e gli edifici del porto.

Urzikstan Cargo

Il maggior sito di import-export del Mar Nero. Preparatevi a una battaglia ravvicinata tra le squadre che si affrontano tra i container!

Città Vecchia

Un tempo cuore della regione, la Città Vecchia ha visto giorni migliori da quando la costruzione si è spostata verso sud. Passeggiate tra gli edifici fatiscenti e fatevi un’idea della storia antica della regione.

Città bassa

La Città Bassa, ha umili case che si ergono su palafitte di legno sopra sentieri sporchi. Nonostante l’aspetto, la sua posizione strategica centrale è ideale per tendere imboscate.

Fattorie Hadiqa

Le fattorie Hadiqa sono perfette per gli amanti della campagna. Hanno un numero ridotto di edifici, il che porta a combattere principalmente a terra. Portate con voi un’arma a lunga distanza, poiché i campi aperti offrono meno copertura.

Città di Zaravan

Immaginate un paesaggio urbano in cui il fascino pittoresco del vecchio e la grandezza scintillante del nuovo esistono in una magnifica giustapposizione, mentre lo skyline della città si staglia nel cielo! Perché non sfruttare al meglio le zipline orizzontali a vostra disposizione? Questi fantastici strumenti possono catapultarvi da un grattacielo all’altro in un batter d’occhio.

Periferia di Zaravan

Entrate nel campo di battaglia periferico della ricca città di Zaravan. Questo luogo ricco è il punto di partenza perfetto per raggiungere il cuore della città, senza dover attraversare ingombranti canali d’acqua o camminare su ponti precari.

Shahin Manor

Preparatevi a schierarvi nella splendida Shahin Manor, elegantemente decorata con la bandiera dell’Urzikstan. Lontano dal caos incessante della vita urbana, questo sito immerge i giocatori in un’atmosfera unica da campo di battaglia. Bisogna sempre tenere gli occhi vigili verso l’alto per individuare gli avversari in agguato!

Considerazioni finali

A parere del team Hynerd siamo dell’idea che questa mappa potrebbe presto diventare una delle preferite della community. Urzikstan migliorerà di molto l’esperienza di Warzone portandola a livelli incredibili. Ogni zona, ogni accesso si farà notare per caratteristiche uniche e atmosfere emozionanti. Ci auguriamo che anche per chi apprezza la modalità Zombie sarà la stessa cosa…ovviamente con emozioni diverse!

Per tutte le news sul mondo videoludico e di Call Of Duty Warzone visitate il nostro sito Hynerd.it, ci aspettiamo di trovarvi qui presto per informarvi e darvi sempre nuove notizie!