Warzone Pacific: nuova era del battle-royale

Call of Duty: Warzone

Sono ormai quasi due anni che Warzone fa parlare di sè. A fine 2019 usciva infatti Modern Warfare, un gioco che avrebbe rilanciato la serie di Call of Duty nell’olimpo degli FPS. Pochi mesi dopo Activision e la stessa Infinity Ward annunciarono dunque il proprio battle-royale, un gioco che è stato in grado di scardinare il dominio di Fortnite ed imporsi come uno dei titoli più apprezzati e vissuti di sempre.

Oggi però i tempi d’oro e fortunati sono finiti e c’è bisogno di aria fresca in quel di Warzone. Ecco dunque che Activision, approfittando della pubblicazione di Vanguard, lancerà la seconda fase del proprio battle-royale: Pacific.

Con un ulteriore passo indietro temporale dopo quanto avvenuto un anno fa in concomitanza dell’uscita di Cold War, Warzone farà visita ai tempi della seconda guerra mondiale, trasferendo la battaglia reale in una mappa completamente nuova ed in un’era passata. E’ il momento dunque di salutare Verdansk ed accogliere Caldera.

Uno scorcio di Caldera, mappa di Warzone Pacific

Warzone Pacific: lancio imminente

Giusto il tempo di dare il benvenuto a Vanguard e subito dovremo dedicare la nostra attenzione a Pacific, nuovo capitolo del battle-royale di Call of Duty. Se il multiplayer uscirà il 5 Novembre, la nuova fase della battaglia reale avrà infatti inizio il 2 Dicembre.

Assieme all’introduzione di Caldera, la nuova mappa, Activision ha promesso anche un qualcosa che gli utenti richiedono a gran voce da molto tempo: un anticheat. E’ inutile negare infatti che i cheater sono ormai popolosi all’interno del mondo di COD e Ricochet promette di limitarne la quantità con una stoccata diretta a questo brutto fenomeno che sta colpendo ormai tutti i videogiochi online. E’ questo il nome scelto per il software che andrà a limitare l’utilizzo di hack in gioco.

Caldera dal canto suo trasferisce l’azione in un ambiente molto più naturale, costellato di foreste, monti e spiazzi verdi. Gli sviluppatori hanno assicurato che il loro obiettivo è quello di assecondare il volere dei propri utenti e rendere Warzone il battle-royale perfetto su cui scontrarsi con avversari corretti ma tosti e armati fino ai denti. La morfologia della mappa è stata dunque pensata e disegnata in tal senso.

Ovviamente il tutto riporterà le stagioni a zero, partendo dall’attesissima stagione 1 di Warzone Pacific. Ma oltre alla classica modalità principale, rimarrà disponibile Rebirth Island e verranno introdotte Vanguard Royale e Vanguard Plunder dove le uniche armi saranno quelle introdotte dal capitolo in uscita della serie.

Una delle notizie più succose è, inoltre, l’introduzione di nuovi veicoli, ispirati a quelli della seconda guerra mondiale e che elevano a fiore all’occhiello i caccia da combattimento aereo, veri protagonisti delle battaglie sul Pacifico.

Caldera vi aspetta a partire dal 2 Dicembre: visitate il sito ufficiale per maggiori informazioni.