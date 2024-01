I migliori videogiochi multiplayer

Per chi pensa che il mondo videoludico sia l’antiriflesso di quello social, esistono diversi titoli in grado di capovolgere questa concezione. Oltre a proiettare i giocatori in una realtà virtuale parallela, le modalità e i videogiochi multiplayer sono infatti in grado di riunire amici e parenti (e non solo) in una competizione divertente e, perché no, anche educativa. Che siano online o meno, rappresentano un’ottima occasione per condividere momenti in compagnia nel pieno svago. Ecco alcuni tra i migliori videogiochi multiplayer di sempre.

Titoli da competizione

League of Legends è senz’altro il MOBA più giocato e apprezzato al mondo. Artefice di divertimento, ma anche delle competizioni più accese, sia tra professionisti che non.

Call of Duty non può mancare in lista, uno dei maggiori capostipiti dello sparatutto in prima persona. Quest’anno ha dato il benvenuto anche al nuovo Modern Warfare III. COD è sicuramente un nome portante nell’industria videoludica, ma ultimamente ha subito pesanti colpi. Bug del gioco e cheater lo hanno fatto retrocedere di qualche gradino.

Mario Kart, sul mercato ormai dal 2014, ha conquistato le famiglie, proponendo sfide non troppo impegnative ma mai scontate e sempre interessanti. Oggi dimora su Nintendo Switch, dopo un lungo passato che lo ha illuminato sotto i riflettori insieme agli altri titoli dell’iconico Mario.

Fortnite è un valido avversario nella competizione degli sparatutto. Un colorato battle royale in terza persona, si distingue dalla concorrenza per la sua varietà di gioco. Il tutto grazie ad un survival gameplay, poggiato su uno scenario di simulazione dinamica.

Immancabile la serie Halo, portata alle vette del successo da Halo Infinite. Uno sparatutto in prima persona che merita tutta la gloria di cui si è circondato. Un’avventura su sfondo fantascientifico colorato di verde militare, indispensabile per gli amanti del genere.

A Gran Turismo 7 dedichiamo altrettanta attenzione. Uno sport game dall’impeccabile realismo grafico, in grado di coinvolgere giocatori di tutte le età.

Da provare in compagnia

Grand Theft Auto resta sicuramente uno dei titoli più apprezzati. L’action open world vandalico che ha scritto la storia ha fatto molto parlare di sé, soprattutto negli ultimi tempi. Il trailer di GTA VI ha raggiunto i picchi massimi di ascolto, e si prospetta essere il titolo più atteso dal 2023.

Minecraft è un altro classico ormai immancabile nella libreria dei videogiocatori. La caratteristica versatilità di questo survival multiplayer risulta sempre interessante, pixel su pixel, e mai scontato.

In World of Warcraft la fantasia si vende in tutti i colori. Eroi mitologici e leggendari rendono magico questo MMORPG firmato Blizzard in grado di soddisfare tutti i gusti dei giocatori.

Anche Elden Ring ha le sue medaglie. Il famoso soulslike firmato FromSoftware è un open world giocabile anche in modalità multiplayer online. Le esperienze videoludiche che questo longevo fantasy RPG è in grado di dare, rappresentano uno dei migliori risultati raggiunti dall’industria videoludica del genere.