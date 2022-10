Elite: arriva class, il remake indiano della serie netflix

Indice dei contenuti Elite e Class: intrighi e passioni

Si chiama Class ed è il remake della serie tv spagnola Elite targata Netflix. La famosa piattaforma, dopo vari remake, come quello de La Casa di Carta in versione Corea, continua a dividere l’opinione pubblica con il remake, questa volta indiano, di Elite. Ancora non si ha una data, ma si sa che al comando dello show c’è il regista e sceneggiatore Ashim Ahluwalia, che si professa entusiasta del progetto:

Class è un universo che ho sempre immaginato di disegnare per l’India. Il viaggio di ogni personaggio è imprevedibile e affascinante. I giovani possono essere molto emotivi e impulsivi, il che crea un grande conflitto drammatico. Nessuno rimane immutato e questi strati nella narrazione rendono la visione selvaggia e coinvolgente.

Ha voluto sottolineare poi il grande lavoro che il team ed il cast hanno svolto, oltre la felicità nel poter mostrare finalmente al mondo il teaser ufficiale dello show.

Numorese sono state le reazioni dal mondo del web, tra chi è curioso di scoprire questa nuova versione e chi addirittura l’ha già definita “trash”.

Come per la serie originale, i protagonisti frequenteranno un liceo prestigioso, in questo caso di New Delhi, segnato dall’arrivo di tre nuovi studenti delle scuole superiori con profili molto vari. Ovviamente non mancheranno passioni, intrighi e colpi di scena.

Nel cast figurano i nomi di Gurfateh Pirzada, Ayesha Kanga, Chayan Chopra, Anjali Sivaraman, Chintan Rach, Madhyama Segal, Cyaawal Singh, Naina Bhan, Moses Koul, Piyush Khati, e Zeyn Shaw.

Una serie che fa e farà molto parlare, dunque, ma nell’attesa, potremo gustarci la sesta stagione di Elite che debutta su Netflix il prossimo 18 novembre.