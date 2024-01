Marvel Snap, il Re Insettoide: Miek!

Come già annunciato dall’articolo sul pass di Marvel Snap di Gennaio: questo martedì 17 alle ore 20 uscirà la quarta carta di questo mese. Il Re Insettoide sbarca sulla nostra applicazione preferita. Come tutti i personaggi di questo pass, è molto legato alla figura di Hulk, essendo stato un suo fedele sostenitore durante i suoi anni su Sakaar!

Ora però concentriamoci sul gioco che tanto amiamo e andiamo ad analizzare questa carta:

Miek

Descrizione:

Dopo ogni turno, se hai scartato delle carte, questa carta ottiene +1 Forza per ognuna di esse e si sposta.

Interessante. Posso definire questa carta in questo modo, essendo che fonde due principali effetti di due archetipi completamente opposti. Un effetto atto a potenziarlo scartando le carte quindi ottimo per un Discard ma con una componente Move .

Sono molto propenso a consigliare un classico mazzo Hela Tribunal. Dove la combo con Modok potrà sicuramente beneficiare sia a Miek che alla vittoria!

Ma chi è Miek?

Miek è un personaggio dei fumetti, creato da Greg Pak (testi) e Carl Pagulayan (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. È apparso per la prima volta in The Incredible Hulk (terza serie) n. 92 (aprile 2006), durante la saga Planet Hulk.

Storia

Miek è un membro della razza insettoide che viveva su Sakaar, un pianeta alieno, nonché il figlio di un re insetto. Molta della sua gente fu uccisa dai rosati, un’altra razza di Sakaar, per ordine del Re Rosso. Così ritrovò a combattere in un’arena, costretto per colpa dei dischi di obbedienza, dove venne salvato dallo Sfregio Verde. Unitosi agli altri gladiatori scappò con loro quando un certo zenn-laniano distrusse i dischi. In fuga, Miek portò gli amici nella sua città natale, dove la sua specie era schiava, nella speranza che Hulk li uccidesse. Lì si evolse in un re della sua razza dove tentò di compiere giustizia ma venne fermato dagli altri. Tentando di scappare dagli Spike, una razza di parassiti alieni, si rifugiò in una città imperiale. Dove trovò l’ultima regina della sua razza che dovette uccidere, in quanto infettata dagli Spike. Dopo che il Re Rosso fu fermato, i suoi amici iniziarono a ricostruire la nuova Sakaar.

Poteri e abilità

Inizialmente Miek era molto debole, sebbene a detta di Hulk più forte degli umani, poi trasformatosi in Re insettoide ha acquisito una forza maggiore e la capacità di volare, tramite le sue ali.