Marvel Snap: l’Ordine Nero è qui

Inizia la ventunesima stagione di Marvel Snap per febbraio 2024, Black Order! Partirà dal 6 di febbraio alle ore 20 locali e finirà il 5 marzo. Anche questa stagione composta da 4 settimane con altrettante nuove uscite.

Come sempre di martedì in uscita le nuove carte che saranno:

Black Swan carta acquistabile attraverso il pass.

carta acquistabile attraverso il pass. Supergiant lo stesso giorno dell’uscita quindi il 6 febbraio.

lo stesso giorno dell’uscita quindi il 6 febbraio. Cull Obsidian in uscita il 13 di febbraio.

in uscita il 13 di febbraio. Corvus Glaive in uscita il 20 febbraio.

in uscita il 20 febbraio. Proxima Midnight il 27 sempre di febbraio.

In questo articolo andremo ad analizzare solo Black Swan, le altre carte avranno articoli a loro dedicati come ogni stagione. Se volete seguire tutte le novità su Marvel Snap vi invito anche a passare su Hynerd.it per non perdervi tutto ciò che riguarda questo splendido gioco.

Dettagli di Stagione

Il pass come ogni mese avrà un costo fisso di 10.99 euro per la versione premium e di 15.99 euro per la versione premium plus. Per chi non lo sapesse, aggiunge oltre alla carta nuova, i primi dieci livelli già completati del pass per cui si possono già reclamare le ricompense.

Al momento non sono stati annunciati drop di serie per febbraio 2024.

Black Swan

Descrizione:

Black Swan (Costo: 2, Potenza: 3): Alla Scoperta: fino alla fine del turno successivo, le tue carte a costo 1 costano 0.

Una carta interessante e molto semplice. Secondo me, Black Swan, è stata concepita come una carta fondamentale per far tornare in meta il mazzo con Ka-Zar. Anche perché la combo è presto fatta. Dato che Ka-Zar potenzia le carte di costo 1 quindi: turno 5 Black Swan e turno 6 si giocano più carte possibili!

Ma la vedrei bene anche in un mazzo con l’Alto Evo per poter usare e potenziare subito Sunspot. Oppure giocare a 0 una carta come Nebula o Ice-Man.

Ma chi è Black Swan?

Yabbat Ummon Turru è l’ultimo del suo popolo. Quando un’incursione colpì la Terra-1365, i Sacerdoti Neri distrussero la sua Terra. Fuggì nella Biblioteca dei Mondi e fu reclutata nei Black Swan.

Arrivando sulla Terra-616 durante la sua prima incursione, fu catturata dagli Illuminati. Il Cigno Nero fungeva da guida per le incursioni e le varie fazioni coinvolte. Tuttavia, lei faceva parte di un gruppo frammentato di Cigni che scoprì la verità su “Rabum Alal”, diffuse voci radicali su di lui e fece credere ad altri che Rabum Alal stesse cercando di distruggere il Multiverso, il che in realtà non era vero.

Poteri e Abilità

Il secondo Cigno Nero è ben informato sulle incursioni e sul multiverso avendo la capacità di parlare in più lingue. Comprese alcune delle lingue più antiche della Terra, conoscenza che ha raccolto viaggiando tra Terre alternative. Ha accesso a tecnologie avanzate tra cui dispositivi antimateria e impianti oculari che prevedono le imminenti incursioni. In più le consentono di vedere i muri delle incursioni (che sono invisibili ad occhio nudo finché qualcosa non li attraversa). Ha mostrato molteplici poteri, tra cui raggi di energia dai suoi occhi, volo, super forza, la capacità di generare immagini olografiche dalle sue mani e anche telepatia che ha tenuto nascosto agli Illuminati e usa per conversare segretamente con il suo compagno di prigionia Terrax. L’intera portata delle sue capacità e dei suoi poteri rimane indefinita e la loro fonte sconosciuta. È anche una potente utilizzatrice della magia del caos.