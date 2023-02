Fire emblem engage: come cambiare classi

In questa guida su Fire Emblem Engage vi mostreremo come cambiare la Classe dei personaggi, così da rendere invincibile il vostro esercito

Anche in Fire Emblem Engage, così come negli altri capitoli della serie, è possibile modificare la Classe dei personaggi, donando loro un nuovo aspetto e un incremento notevole delle statistiche. All’interno di questa guida vi mostreremo come tramutare la Classe di un’unità ad una versione evoluta oltre a qualche consiglio che non guasta mai.

Per poter cambiare la classe di uno dei componenti del nostro party è necessario utilizzare un Sigillo Supremo: prezioso oggetto scovabile all’interno di scrigni a partire dal Capitolo 7 della storia, mentre dal Capitolo 13 sarà venduto regolarmente presso l’emporio nel Somnel. Non basta esclusivamente essere in possesso di un Sigillo Supremo per poter cambiare la classe di un personaggio, poiché la Classe di partenza di quest’ultimo deve aver raggiunto il livello 10 per far si che la trasformazione avvenga.

Una volta trasformatosi, la medesima unità ripartirà dal livello 1, seppur ovviamente con statistiche superiori a quelle precedenti all’evoluzione. In funzione di ciò, vi consigliamo di aspettare prima di utilizzare un Sigillo Supremo, sia per la sua reperibilità, che per quanto riguarda il level cap di ciascuna Classe, ossia il 20. Un’altro aspetto da tenere in considerazione è che le Classi avanzate richiedono più tempo ed EXP per accrescere, rendendo a volte l’utilizzo del Sigillo Supremo controproducente.

Inoltre è possibile cambiare radicalmente la Classe di partenza di un personaggio, senza dover attendere la soglia del livello 10. Per far sì che ciò avvenga, è necessario un Sigillo Speciale (ottenibile in egual modo al Sigillo Supremo) e il raggiungimento di specifiche maestrie, raggiungibili attraverso i Legami con gli Emblemi, i quali possono attribuire dei talenti a delle unità con armi specifiche, lasciando così al giocatore un’ampia manovra di personalizzazione.

