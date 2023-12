Fortnite Patch Notes 28.01.01

Negli ultimi mesi il gioco creato da Epic Games, Fortnite, ha visto un susseguirsi di novità incredibili che lo stanno riportando in auge. Ovviamente il titolo non è mai morto definitivamente, anzi, il numero di giocatori non era però più lo stesso dei tempi pre e soprattutto durante la pandemia. Le mosse di Epic Games …

Continue reading “Parla Epic Games: LEGO Fortnite, Rocket Racing e Fortnite Festival non sono eventi a tempo”