Le skin più costose di Fortnite

Vi siete mai chiesti se all’interno del vostro armadietto avete delle skin rare o costose?

Beh ci siamo noi a rispondere a questo vostro dubbio, dopo le skin più rare, ecco a voi le 5 skin più costose di Fortnite fino ad oggi:

5: Double Helix

Skin esclusiva per la console Nintendo Switch, fa parte anche delle skin più rare.

Al rilascio la skin costava tra $249-$299, mentre attualmente un codice contenente la skin supera tranquillamente $1000.

4: Reflex

Un’altra skin molto rara, ottenibile solo tramite l’acquisto di una GPU Nvidia GeForce, di conseguenza ottenibile solo da PC.

Attualmente rimossa, poiché rilasciata per errore, e sostituita da un’altra skin il suo valore originale si aggira tra $299-$499. Attualmente la skin ha un valore ignoto visto che sono in pochi i possessori disponibile a venderla.

3: Honor Guard

Rilasciata nel 2019 e ottenibile con l’acquisto di uno smartphone Honor View 20.

Anche se considerata la versione colorata della skin Overtaker all’uscita il suo valore era di $650, ora vale solo $30.

2: Ikonik

Altra skin insieme all’emote ottenibile dall’acquisto di uno smartphone Samsung Galaxy 10.

Ottenibile solo tramite questo modello di cellulare la skin ad oggi non ha valore, ma ai tempi dell’uscita costava tra i $749-$999.

1: Galaxy

La skin più costosa nella storia di Fortnite, era ottenibile con l’acquisto di un Samsung Galaxy Note 9 o Tab S4 e dopo aver giocato una partita sul dispositivo stesso nella versione mobile di Fornite.

Ad oggi è un’altra skin che non ha prezzo, ma alla release dei dispositivi costava $649-$1249.

Queste sono le skin che hanno il maggior valore economico, voi ne avete qualcuna di queste?

E nel caso che ci farete: le conserverete come ricordo o le venderete per guadagnare qualche soldino?

