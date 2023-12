The Big Bang: il nuovo grande evento Fortnite

Dopo le dispute sulle censure della nuova stagione, ecco buone notizie per gli appassionati dal battle royale Fortnite. La conclusione di sabato 2 dicembre del capitolo 4 con l’evento live Battaglia Reale, sarà seguita dall’inizio di un nuovo imperdibile appuntamento. Stiamo parlando di The Big Bang, che aprirà il quinto capitolo dell’epico battle royale in arrivo per il 5 dicembre. La notizia arriva da fonti di Twitter, nello specifico dai leaker Shiina e Hypex. Il primo ha dichiarato che farà un’apparizione nell’evento, il secondo ha invece rivelato il nome dell’attesa manifestazione, oltre ad annunciare anche una probabile collaborazione col gruppo Lego.

Tutte le info sull’evento

The Big Bang Fortnite ha visto il suo inizio esattamente sabato 2 dicembre alle ore 20:00, disponibile per i players in gruppi di quattro alla volta sulla scheda Battaglia Reale. Una volta equipaggiati delle skin migliori tra quelle possedute, si potrà entrare a far parte di questa nuova esperienza videoludica. Disponibile, inoltre, la nuova seguente grafica d’avvio, un regalo gratuito di Epic Games per i partecipanti.

Le informazioni dettagliate non sono tutt’ora disponibili. Sappiamo solo che Eminem avrà un ruolo nell’evento e che, in vista del suo concerto, saranno pubblicate tre skin dedicate al famoso rapper. La prima è Rap Boy, con maschera, pantaloni verdi e la lettera “E” come logo, al prezzo di 1.500 V-Bucks. La seconda Slim Shady dai capelli biondi, tuta blu e camicia, scambiale per 1.900 V-Bucks. Mai Più Marshall è la terza, ispirata allo stile originale di Eminem e al prezzo di 1.500 V-Bucks.

Il più grande evento di Fortine

Un appuntamento da non perdere assolutamente. Si prospettano contenuti di oltre 1,5 GB, quasi un record nella storia del noto videogame di Epic Games. Non per nulla. tra l’altro, saranno previste die modalità di gioco. La prima è Rhythm, la seconda Racing, annunciate come tra le più versatili e dinamiche mai viste prima d’ora. Insomma, un evento immancabile in grado di ro pere gli schemi e proiettare i giocatori su una nuova dimensione. Saremo entusiasti di seguire insieme a voi gli sviluppi di questo spettacolo videoludico.