Lego Fortnite: come ottenere le assi di legno

Andiamo a vedere insieme come ottenere le assi di legno in Lego Fortnite

Qualche giorno fa è uscito Lego Fortnite, il nuovo gioco nato dalla collaborazione tra Epic Games e LEGO. La modalità survival introdotta nel capitolo 5 della stagione 1 di Fornite vi permette di combattere, divertirvi con diverse skin e soprattutto costruire il vostro villaggio.

Passo fondamentale nella costruzione del villaggio perfetto sono le assi di legno. Solo con queste avrete la possibilità di evolvere il vostro villaggio oltre il livello due.

Non sempre sembra però chiaro come ottenerle. Per questo, abbiamo deciso di illustrarvi passo-passo come fare.

Costruire la segheria

Innanzitutto, passo fondamentale per ottenere le assi di legno è avere una segheria. Senza questa struttura vi sarà impossibile costruirle.

Per ottenerla vi basterà aprire il menu costruzione: la segheria sarà il secondo elemento sotto l’elenco “stazione” della pagina “utilità”. La costruzione della segheria vi costerà otto pezzi di legno e quindici pezzi di granite. Entrambi sono facilmente individuabili nei dintorni della zona iniziale.

Il legno può essere sia trovato sotto-forma di pile di bastoncini sia ottenuto tramite l’abbattimento degli alberi. Attenzione, vi sarà possibile abbatterli senza uso di equipaggiamento specifico solo nel caso degli alberi più piccoli; quelli più grandi vi richiederanno un’ascia.

La granite invece può essere ottenibile sia tramite l’esplorazione sia distruggendo le rocce più grandi.

Nel caso non vi fosse ancora possibile craftare la segheria, è possibile che questa vi sia ancora bloccata. In questo caso, vi servirà parlare con Bombarola Lucente, l’NCP che troverete sempre nella zona iniziale. Questo personaggio vi guiderà all’interno del gioco: dopo qualche piccolo task, la segheria dovrebbe diventare accessibile per voi.

Ottenere le assi di legno

Una volta costruita la struttura, vi basterà interagire con questa e selezionare “asse” dal menù delle costruzioni. Vi sarà anche possibile decidere la quantità di assi da craftare; si tratta di un rapporto 1 ad 1, quindi vi serve un pezzo di legno per craftare un asse.

Serviranno solo pochi secondi e le vostre assi saranno pronte all’utilizzo (ricordatevi di prenderle, altrimenti rimarranno nella segheria).

Le assi saranno fondamentali per il vostro proseguimento nella storia. Vi serviranno infatti sia per craftare vari oggetti, che per far salire di livello la vostra tavola da lavoro (con un costo di 8 assi di legno) e il vostro villaggio (con un costo di 10 assi e 20 pezzi di granite).

Speriamo quindi che questa piccola guida vi sia stata utile e che possiate continuare a divertirvi in questa nuova particolare collaborazione.