Fortnite OG: nuova patch e nuova stagione ora disponibili

Il colorato sparatutto in terza persona partorito dal lavoro di Epic Games, ha finalmente avviato un nuovo aggiornamento. Da giovedì 16 novembre è attiva la nuova patch 27.10 di Fortnite OG, oltre al trailer della stagione 7, una presunta anteprima della 8, disponibile qui sotto. Sembra proprio esserci aria di grandi novità… e di grande freddo.

Un nuovo campo di battaglia

Il Re delle Lande ha sparso i suoi ghiacci sull’isola di Fortnite, immergendo diversi PDI in una innevata tundra invernale. Uno dei tanti regali da Epic Games per i fortunati giocatori. Non mancheranno ovviamente pirati e covi da esplorare, insieme a oggetti preziosi da rubare e tirar fuori al momento più opportuno.

Una build ricostruita

A disposizione dei players anche un nuovo equipaggiamento. Armi rispolverate dagli scaffali delle vecchie stagioni, che sicuramente molti ricorderanno: pistola a pietra focaia, mitragliatrice Minigun, dispositivo di lancio quadruplo. Varie risorse riemerse dal passato di Fortnite: ridistribuzione dei deltaplani, tesoro sepolto, trappola a dardi avvelenati.

Veicoli invece completamente inediti: il Cannone pirata e l’aereo X-4 Stormwing, quest’ultimo ad elevati danni puri. Tutti oggetti reperibili all’interno di forzieri o in punti casuali dell’intera mappa di gioco. Riguardo le skin gratuite non fatevi invece nessuna aspettativa. Abito da berretto rosso è l’unica presente sul banco di Fortnite OG, al momento non risultano esserci successori.

Controlli e divieti

Un’importante novità è il nuovo ruolo di cui si veste la chat vocale. Nella nuova patch diventa infatti uno strumento di moderazione ed eventuali segnalazioni. Lo scopo è quello di indicare giocatori offensivi e che infrangono il regolamento, oltre anche a controllarne l’età. Sembra infatti che molti oggetti cosmetici, oltre anche ad alcuni contenuti sull’isola, potrebbero essere vietati ai minori di 18 anni se il sistema di gioco venisse sottoposto ad un parental control. Una notizia che fa senz’altro storcere il naso a molti, ma da un sospiro di sollievo ad altri. Naturalmente i gamers saranno i primi ad avere voce in capitolo su tutti questi cambiamenti, e siamo certamente curiosi di sentire cosa avranno da ridire.