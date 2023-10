Gen V 1×4, Recensione: le sorprese non finiscono mai!

Su Prime Video continua la serie Gen V dove, con l’arrivo dell’episodio 4, ci mostra degli sviluppi inaspettati. Questo quarto episodio ha come titolo “The Whole Truth” (“Tutta la verità” in italiano), in cui abbiamo l’intervento di un nuovo personaggio che, grazie alle sue incredibili doti, andrà a stravolgere la vita dei giovani Super all’interno dell’istituto.

Gen V: arriva Tek Knight

Alla God U entra in scena il nuovo personaggio che i fan dei comics stavano da tempo aspettando: Tek Knight. Ma cosa lo porta al college più prestigioso di sempre? L’ex alunno dell’istituto, nonché riaffermato supereroe, ha il compito di scoprire i segreti dietro alle vicende accadute su Golden Boy. Il suo intento non è quello di rendere giustizia al defunto Luke, bensì è in cerca di casi che lo aiutino ad accrescere la sua fama e reputazione professionale. Tek Knight (Derek Wilson), pertanto, si dimostra egocentrico e spavaldo che punta a rivelare tutta la verità, usufruendo del suo super potere di osservazione per scopi strettamente personali.

La sua presenza provoca grandi preoccupazioni non soltanto tra gli studenti, ma anche per l’autoritaria Indira Shetty (Shelley Conn), attuale preside del college. Le abilità di Tek Knight gli permettono dunque di avere sempre il controllo della situazione e lo rendono pertanto un personaggio imprevedibile anche agli occhi di noi spettatori. Il famoso attore televisivo (nella serie), a differenza dei primi tre episodi, porta dei cambiamenti che vanno ad arricchire la trama, riuscendo a sconvolgere le relazioni e rapporti degli alunni. Un chiaro esempio è la nuova coppia di Marie e Jordan Li. È altrettanto evidenziata, all’interno della puntata, la sua strana ossessione, in grado di portare lo spettatore a farsi qualche risata.

Derek Willson nei panni di Tek Knight

Sam rappresenta una minaccia?

Già dalla sua prima apparizione in Gen V, Sam si presenta come un personaggio dal carattere aggressivo e ostile verso chi lo circonda. Il suo comportamento è dovuto dagli incessanti esperimenti adottati dalla God U che, sotto le direttive della Vought, ha causato nel giovane super un temperamento irruento. L’ambiente che respirava nel “Bosco”, in cui era prigioniero, gli ha causato forti traumi e continue allucinazioni visive. Nell’episodio, dopo la sua fuga assieme a Emma, siamo testimoni delle sue crisi che lo inducono spesso a cambiamenti di umore. La sua instabilità mentale lo porta più volte ad assumere atteggiamenti violenti.

Nonostante le condizioni psicologiche di Sam giochino a suo sfavore, egli rimane un ragazzo dall’animo gentile. Aspetto che soltanto Emma ha percepito passando del tempo con lui. Tra i due dunque vediamo nascere un rapporto di vera amicizia e comprensione reciproca. Che sia questo l’inizio di una relazione romantica fra i due? È ancora presto per dirlo e ciò non toglie il fatto che la sua instabilità ha causato non pochi problemi agli studenti. Ne è una prova la sua incredibile forza e ferocia che ha dimostrato nello scontro a fine puntata.

Sam e Emma in una scena dell’episodio 4

Il cliffhanger a fine episodio

Durante le ultime battute dell’episodio, siamo testimoni dello scontro che vede coinvolti i giovani super e il feroce Sam. Fortunatamente, grazie all’intervento di Emma e della sua nuova abilità, lo scontro giunge ad una rapida conclusione. Sebbene sembra tutto risolto, ecco che d’un tratto, all’ultimo minuto, accade un avvenimento misterioso che dà un repentino sviluppo delle circostanze a cui avevamo assistito poc’anzi. Una sorta di reset e cambiamento di scena che, almeno per adesso, non viene spiegato. Purtroppo tocca aspettare il prossimo episodio per capire ciò che è accaduto.