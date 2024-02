True Detective 4, Recensione del finale di stagione

Come si è conclusa la quarta stagione di True Detective? Scopriamo insieme se il mistero è stato risolto.

True Detective: Night Country è ora disponibile per intero su NOW TV. L’ultimo episodio è stato, infatti, trasmesso questo lunedì sulla piattaforma. Il mistero che attanagliava Ennis è stato risolto ma molti nodi non sono venuti al pettine, lasciando volutamente irrisolta la questione “soprannaturale”.

La quarta stagione di True Detective si è però confermata la più vista dell’intera saga e l’ultima puntata è stata vista da più di 3 milioni di spettatori su HBO e Max. Merito sicuramente anche delle due protagoniste, Jodie Foster e Kali Reis e della showrunner e regista Issa Lopez.

Come finisce True Detective 4?

Siamo nel mezzo di una turbolenta bufera e Danvers e Navarro sono intrappolate alla stazione di ricerca “Tsalal Artic”. Con loro, l’unico testimone ancora in vita: Raymond Clark. Le due detective interrogano e torturano il ricercatore che si trova costretto a raccontare la sua storia.

Anni prima, lui e i suoi collaboratori avevano scoperto che il calore che proveniva dalla miniera Silver Sky avrebbe potuto accelerare le loro ricerche per la creazione di microrganismi e quindi la falsificazione del tasso di inquinamento della miniera li avrebbe aiutati nel loro progetto. Annie K purtroppo è stata uccisa proprio dai ricercatori, per aver scoperto i loro inganni.

E a questo punto chi ha ucciso i ricercatori? Le native americane che lavoravano nella stazione di ricerca come donne delle pulizie. Il mistero è risolto e Danvers e Navarro, nonostante la confessione delle donne decidono di chiudere il caso.

E la “lei” spesso citata, quella presenza oscura che infestava l’Alaska? Nonostante si risolvano molte questioni, anche quelle riguardanti il passato delle due protagoniste, il soprannaturale, le apparizioni e le sparizioni non trovano una soluzione logica. Infatti, Issa Lopez decide volutamente di lasciare i 6 episodi in balia di molte ambiguità che alcuni fan non hanno del tutto accettato.

Cosa sappiamo sulla prossima stagione?

Nonostante le critiche che sono state rivolte nei confronti di questa stagione, Issa Lopez è stata già confermata come showrunner di True Detective 5.

Certo i fan più legati alla serie originale, non hanno apprezzato le scelte creative così come il creatore Nic Pizzolatto ha apertamente criticato l’ultima stagione. Nonostante il soprannaturale, la presenza di tratti horror e alcuni domande rimaste senza risposta, True Detective 4 è riuscito a tenerci incollati allo schermo, grazie anche al duo Foster-Reis che ci ha ricordato la bromance che aveva caratterizzato la prima stagione, determinandone il successo.